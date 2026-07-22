Премьер Ливана посетил южную зону после вывода израильских войск

«С самого начала мы заявляли, что наша цель — полный вывод израильских войск со всей нашей территории. То, что мы видим сегодня, — это только начало, но мы полны решимости», — заявил глава правительства во время визита. Его слова приводит агентство EFE.
По словам премьера, власти страны вместе с военными и силами безопасности уже мобилизовали ресурсы, чтобы помочь вернуться тем, кто был вынужден покинуть свои дома. Сейчас на освобожденной территории расчищают дороги, вывозят мусор и восстанавливают базовую инфраструктуру. В ближайшее время в регионе запустят подачу воды, электричества и связи.
Заутар аль-Гарбия входит в число трех «пилотных зон», которые включены в ливано-израильское соглашение по урегулированию.