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Премьер Ливана посетил южную зону после вывода израильских войск

Премьер-министр Ливана Наваф Салам в среду прибыл в южный город Заутар аль-Гарбия. Днем ранее там разместились подразделения ливанской армии — сразу после того, как территорию покинули израильские военные.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«С самого начала мы заявляли, что наша цель — полный вывод израильских войск со всей нашей территории. То, что мы видим сегодня, — это только начало, но мы полны решимости», — заявил глава правительства во время визита. Его слова приводит агентство EFE.

Салам подчеркнул, что развертывание армии в этом районе — часть договоренностей, которые Ливан и Израиль заключили при посредничестве США.

По словам премьера, власти страны вместе с военными и силами безопасности уже мобилизовали ресурсы, чтобы помочь вернуться тем, кто был вынужден покинуть свои дома. Сейчас на освобожденной территории расчищают дороги, вывозят мусор и восстанавливают базовую инфраструктуру. В ближайшее время в регионе запустят подачу воды, электричества и связи.

Заутар аль-Гарбия входит в число трех «пилотных зон», которые включены в ливано-израильское соглашение по урегулированию.