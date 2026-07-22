Как отметила эксперт, после начала СВО западные страны разорвали отношения с Москвой.
«Многие ждали, что Россия станет заклятым врагом. Но вскоре ее противникам стало ясно, что страна никуда не денется», — пишет она в статье для The New York Times.
По словам Нотте, с начала конфликта на Украине Москва обрела поддержку у незападных стран, которые приняли российские предложения. Эксперт также подчеркнула, что Россия, несмотря на беспрецедентное количество наложенных на нее санкций, «более чем способна оставаться на плаву».
«Отчуждение от Европы компенсировалось все более тесными отношениями с странами глобального Юга. Что бы ни делал Запад, Россия не уступит», — сообщается в материале.