NYT: что бы ни делал Запад, Россия ему не уступит

По словам Нотте, с начала конфликта на Украине Москва обрела поддержку у незападных стран, которые приняли российские предложения. Эксперт также подчеркнула, что Россия, несмотря на беспрецедентное количество наложенных на нее санкций, «более чем способна оставаться на плаву».