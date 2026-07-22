Токаев сменил послов: кто представит Казахстан в Узбекистане, Великобритании и Румынии

2019−2022 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации; с января 2020 года — по совместительству Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, а также при Суверенном Военном Госпитальерском Ордене Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты.