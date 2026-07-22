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Токаев сменил послов: кто представит Казахстан в Узбекистане, Великобритании и Румынии

Сегодня, 22 июля 2026 года, Президент Казахстана провел новые дипломатические назначения, передает DKNews.kz.

Источник: akorda

Глава государства подписал указы о назначении сразу трех чрезвычайных и полномочных послов Республики Казахстан. Кадровые решения затронули дипломатические миссии в Узбекистане, Великобритании и Румынии.

  • Тугжанов Ералы Лукпанович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан;
  • Бакаев Алибек Асетович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, он освобожден от ранее занимаемой должности;
  • Саинов Амангельды Газезович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Румынии.

Соответствующие кадровые решения вступили в силу со дня подписания указов.

Тугжанов Ералы Лукпанович родился 13 мая 1963 года. В 1988 году окончил Карагандинский государственный университет, в 1994 году — Институт государства и права Академии наук Республики Казахстан.

1980 — 1981 гг. — Рабочий Октябрьского лесничества Уральской области.

1991 — 1998 гг. — Преподаватель кафедры теории и истории государства и права Карагандинского государственного университета.

1991 — 1996 гг. — Аспирант, научный сотрудник института государства и права Академии наук Республики Казахстан.

1996 — 1999 гг. — Старший преподаватель, заместитель декана, декан Казахского государственного юридического университета.

1999 — 2000 гг. — Директор филиала Казахского государственного юридического университета.

2000 — 2001 гг. — Директор института права и государственной службы Казахского государственного юридического университета.

2001 — 2006 гг. — Заместитель акима Карагандинской области.

2006 — 2008 гг. — Председатель Комитета по делам религий Министерства юстиции Республики Казахстан.

2008 — 2017 гг. — Заместитель Председателя — Заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан.

2017 — 2019 гг. — Аким Мангистауской области.

2019 — 2020 гг. — Председатель Федерации профсоюзов Казахстана.

2020 — 2022 гг. — Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстана.

2022 — 2023 гг. — Аким Актюбинской области.

До назначения Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан с мая 2024 года занимал должность советника Премьер-министра Республики Казахстан.

Бакаев Алибек Асетович — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Родился 9 февраля 1981 года. В 2002 году окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, в 2011 году — Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Дипломатическую службу начал в качестве референта Департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

2004−2008 гг. — атташе, третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия.

2008−2009 гг. — советник Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан по международным вопросам.

2009−2010 гг. — директор Департамента международных отношений Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан.

2010 г. — директор Департамента стратегического планирования и анализа Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан.

2010−2011 гг. — слушатель Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

2011−2012 гг. — директор Департамента стратегического планирования и анализа Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан.

2012−2014 гг. — начальник управления, заместитель директора Департамента общеазиатского сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

2015−2019 гг. — директор Департамента общеазиатского сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

2019−2022 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации; с января 2020 года — по совместительству Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, а также при Суверенном Военном Госпитальерском Ордене Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты.

2022−2023 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Австрийской Республике, Постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в Вене; с марта 2023 года — по совместительству Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Словения.

До назначения Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии занимал должность заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Владеет немецким и английским языками.

Саинов Амангельды Газезович — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Румынии.

Родился 6 апреля 1976 года. В 1997 году окончил Акмолинский аграрный университет имени С. Сейфуллина.

Дипломатическую службу начал в 2002 году в качестве ведущего специалиста Валютно-финансового департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

2002−2008 гг. — старший бухгалтер Посольства Республики Казахстан в Австрийской Республике.

2008−2012 гг. — главный специалист, начальник управления Валютно-финансового департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

2012−2015 гг. — заместитель директора Департамента материально-технического обеспечения Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

2015−2017 гг. — директор Департамента материально-технического обеспечения Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

2017−2021 гг. — советник отделения Посольства Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия в городе Бонн.

2021 г. — директор Департамента обеспечения и документооборота Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

До назначения Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Румынии с декабря 2021 года занимал должность руководителя аппарата Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Назначения происходят на фоне активизации внешнеполитической повестки Казахстана. Великобритания остается одним из ключевых экономических партнеров страны в Европе, Узбекистан — главным торговым партнером в Центральной Азии, а сотрудничество с Румынией открывает дополнительные возможности для развития связей с Европейским союзом и регионом Черного моря.

Новые главы дипломатических миссий будут отвечать за укрепление политического диалога, расширение торгово-экономического сотрудничества, привлечение инвестиций и защиту интересов Казахстана за рубежом.

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