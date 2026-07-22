Токаев сменил послов: кто представит Казахстан в Узбекистане, Великобритании и Румынии

Глава государства подписал указы о назначении сразу трех чрезвычайных и полномочных послов Республики Казахстан. Кадровые решения затронули дипломатические миссии в Узбекистане, Великобритании и Румынии.
- Тугжанов Ералы Лукпанович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан;
- Бакаев Алибек Асетович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, он освобожден от ранее занимаемой должности;
- Саинов Амангельды Газезович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Румынии.
Соответствующие кадровые решения вступили в силу со дня подписания указов.
Тугжанов Ералы Лукпанович родился 13 мая 1963 года. В 1988 году окончил Карагандинский государственный университет, в 1994 году — Институт государства и права Академии наук Республики Казахстан.
1980 — 1981 гг. — Рабочий Октябрьского лесничества Уральской области.
1991 — 1998 гг. — Преподаватель кафедры теории и истории государства и права Карагандинского государственного университета.
1991 — 1996 гг. — Аспирант, научный сотрудник института государства и права Академии наук Республики Казахстан.
1996 — 1999 гг. — Старший преподаватель, заместитель декана, декан Казахского государственного юридического университета.
1999 — 2000 гг. — Директор филиала Казахского государственного юридического университета.
2000 — 2001 гг. — Директор института права и государственной службы Казахского государственного юридического университета.
2001 — 2006 гг. — Заместитель акима Карагандинской области.
2006 — 2008 гг. — Председатель Комитета по делам религий Министерства юстиции Республики Казахстан.
2008 — 2017 гг. — Заместитель Председателя — Заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан.
2017 — 2019 гг. — Аким Мангистауской области.
2019 — 2020 гг. — Председатель Федерации профсоюзов Казахстана.
2020 — 2022 гг. — Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстана.
2022 — 2023 гг. — Аким Актюбинской области.
До назначения Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан с мая 2024 года занимал должность советника Премьер-министра Республики Казахстан.
Бакаев Алибек Асетович — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Родился 9 февраля 1981 года. В 2002 году окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, в 2011 году — Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.
Дипломатическую службу начал в качестве референта Департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
2004−2008 гг. — атташе, третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия.
2008−2009 гг. — советник Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан по международным вопросам.
2009−2010 гг. — директор Департамента международных отношений Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан.
2010 г. — директор Департамента стратегического планирования и анализа Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан.
2010−2011 гг. — слушатель Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.
2011−2012 гг. — директор Департамента стратегического планирования и анализа Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан.
2012−2014 гг. — начальник управления, заместитель директора Департамента общеазиатского сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
2015−2019 гг. — директор Департамента общеазиатского сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
2019−2022 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации; с января 2020 года — по совместительству Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, а также при Суверенном Военном Госпитальерском Ордене Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты.
2022−2023 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Австрийской Республике, Постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в Вене; с марта 2023 года — по совместительству Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Словения.
До назначения Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии занимал должность заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Владеет немецким и английским языками.
Саинов Амангельды Газезович — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Румынии.
Родился 6 апреля 1976 года. В 1997 году окончил Акмолинский аграрный университет имени С. Сейфуллина.
Дипломатическую службу начал в 2002 году в качестве ведущего специалиста Валютно-финансового департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
2002−2008 гг. — старший бухгалтер Посольства Республики Казахстан в Австрийской Республике.
2008−2012 гг. — главный специалист, начальник управления Валютно-финансового департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
2012−2015 гг. — заместитель директора Департамента материально-технического обеспечения Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
2015−2017 гг. — директор Департамента материально-технического обеспечения Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
2017−2021 гг. — советник отделения Посольства Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия в городе Бонн.
2021 г. — директор Департамента обеспечения и документооборота Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
До назначения Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Румынии с декабря 2021 года занимал должность руководителя аппарата Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
Назначения происходят на фоне активизации внешнеполитической повестки Казахстана. Великобритания остается одним из ключевых экономических партнеров страны в Европе, Узбекистан — главным торговым партнером в Центральной Азии, а сотрудничество с Румынией открывает дополнительные возможности для развития связей с Европейским союзом и регионом Черного моря.
Новые главы дипломатических миссий будут отвечать за укрепление политического диалога, расширение торгово-экономического сотрудничества, привлечение инвестиций и защиту интересов Казахстана за рубежом.