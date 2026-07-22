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Лавров провел серию двусторонних встреч на полях АСЕАН в Маниле

Глава МИД России Сергей Лавров провел серию двусторонних встреч с коллегами из Индии и Пакистана. Переговоры прошли на полях мероприятий АСЕАН в Маниле. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В ходе беседы с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром стороны обсудили график будущих контактов на разных уровнях. Речь также шла о двустороннем сотрудничестве и ключевых вопросах глобальной и региональной повестки.

С главой МИД Пакистана Исхаком Даром Лавров затронул состояние двусторонних отношений и текущие события в мире и регионе. Отдельно министры поговорили о взаимодействии в рамках ШОС и других международных структур.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что Лавров также встретился с министром иностранных дел Бангладеш Халилуром Рахманом и главой МИД Шри-Ланки Виджитой Хератом.

С 21 по 23 июля в Маниле проходят совещания глав внешнеполитических ведомств АСЕАН. Мероприятия организованы в форматах Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).

На Филиппины прибыл и госсекретарь США Марко Рубио. Он заявил, что готов провести встречи с Сергеем Лавровым и главой МИД Китая Ван И.

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