Лавров провел серию двусторонних встреч на полях АСЕАН в Маниле

В ходе беседы с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром стороны обсудили график будущих контактов на разных уровнях. Речь также шла о двустороннем сотрудничестве и ключевых вопросах глобальной и региональной повестки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что Лавров также встретился с министром иностранных дел Бангладеш Халилуром Рахманом и главой МИД Шри-Ланки Виджитой Хератом.
С 21 по 23 июля в Маниле проходят совещания глав внешнеполитических ведомств АСЕАН. Мероприятия организованы в форматах Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).
На Филиппины прибыл и госсекретарь США Марко Рубио. Он заявил, что готов провести встречи с Сергеем Лавровым и главой МИД Китая Ван И.