Полковник Ходаренок: Драпатый продолжит 40-дневную «операцию влияния» против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Александра Сырского. На пост главкома выдвинут командующий Объединенными силами ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, чего ждать от нового назначенца.
Кто на Украине управляет армией?
Известно, что в военной организации Украины на стратегическом уровне принята просто удивительная схема управления, которая порождает дублирование функций (Верховный главнокомандующий — главнокомандующий Вооруженными силами, министр обороны — главнокомандующий Вооруженными силами) и неминуемо приводит к зарождению конфликтного потенциала (поскольку непременно возникает двоевластие).
К примеру, управление войсками в ходе военного конфликта должен осуществлять верховный главнокомандующий ВС с помощью оперативных директив, приказов и распоряжений. Проекты этих документов готовит Генеральный штаб. После того как верховный рассмотрит, к примеру, проект оперативной директивы, он может внести в текст необходимые, на его взгляд, изменения, затем документ подписывается (верховным главнокомандующим и начальником Генштаба) и отправляется в войска, то есть командующим оперативно-стратегическими объединениями (фронтами, группами армий, группировками). Подобная схема и проста, и эффективна. И ничего лучше пока не придумали: верховный главнокомандующий (плюс ставка ВГК) — Генштаб (как рабочий орган) — оперативно-стратегические объединения войск (сил).
И тут на Украине появляется должность главнокомандующего Вооруженными силами. Теперь попробуем представить порядок работы в этих условиях. Генштаб на основе анализа обстановки готовит проект оперативной директивы. Кому он ее будет докладывать? Главнокомандующему ВС? Хорошо, пусть будет так. Главком ее рассмотрел, утвердил.
А кто будет подписывать, если документ касается проблем функционирования всей военной организации государства и важнейших вопросов управления военными действиями? Это уже прерогатива только Верховного. Значит, главком ВСУ рассмотрел документ, внес правки, понес Верховному на подпись. А тот все его правки вычеркнул и внес свои или полностью переписал директиву в соответствии со своим мнением в оценке обстановки и характере действий войск. Вот и конфликт. Главком после этого выглядит униженным дураком.
Так что должность главкома ВСУ до определенной степени выдуманная и права окончательного решения у него нет. Могут сказать, что президент Украины, исходя из его образования и прохождения службы, не готов в полном объеме к оперативному управлению войсками, и ему необходима подпорка в виде главкома.
Но военное дело относится к той сфере, которую руководитель государства не может перепоручить никому. Или он управляет, или за него управляют.
И тут кто-то сразу становится лишним. Отсюда на Украине и все конфликты, связанные с взаимоотношениями верховного главнокомандующего и главнокомандующего ВС. Подобная схема разве что удобна для Владимира Зеленского: если на фронте неудачи, виноват главком, если победы — то это успех Верховного.
Задачи нового главкома.
К слову говоря, только что выдвинутый на пост главнокомандующего ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый до недавнего времени занимал тоже весьма условную и выдуманную должность — командующий Объединенными силами ВСУ. Ну какие в ходе ведения военных действий могут быть Объединенные силы? Как они вписываются в общую схему управления? Порой ~складывается впечатление, что генералов в ВСУ много, должностей на всех не хватает и новые посты для них приходится просто изобретать~. А в строгую вертикаль управления эти должности просто не вписываются и носят условный характер.
Теперь непосредственно о новом выдвиженце — Михаиле Драпатом. Расписывать в подробностях его биографию и прохождение службы, наверное, нет необходимости. Коротко скажем так: уровень образования, порядок прохождения службы, опыт, полученный в ходе пребывания на командных и штабных должностях вполне позволяют Михаилу Драпатому заниматься вопросами оперативного управления ВСУ.
Задачи, которые поставит перед новым главкомом политическое руководство в Киеве, скорее всего, будут выглядеть так:
— основные усилия ВСУ сосредоточить на отражении ударов средств воздушного нападения противника по объектам страны и Вооруженных сил, поражении наступающих группировок противника, обеспечении устойчивости обороны на оперативно-стратегическом уровне, при необходимости организовывать контратаки и контрудары;
— в любых условиях обстановки удержать укрепленный район Славянск-Краматорск;
— отражение наступления сухопутных группировок войск противника осуществить проведением оборонительных операций с ведением позиционной обороны и последовательным удержанием оборонительных рубежей. Не допустить прорыва оперативной зоны обороны;
— обеспечить в полном объеме проведение мобилизационных мероприятий и формирование стратегических резервов;
— в ходе продолжающейся 40-дневной «операции влияния» основными задачами считать: дезорганизацию систем управления войсками и оружием; уничтожение пунктов управления стратегического и оперативных звеньев, радиопередающих, радиоприемных, телевизионных центров и узлов связи; разрушение крупных железнодорожных узлов, переправ, аэродромов, портов и других объектов коммуникаций; уничтожение важных военных, военно-промышленных, нефтехимических, топливно-энергетических, гидротехнических сооружений и других объектов экономики.
— «операцию влияния» на данном этапе считать основной задачей ВСУ и сосредоточить на ее осуществлении все силы и возможности беспилотной авиации, крылатых и баллистических ракет.
Вот примерно такие задачи может получить от Верховного главнокомандования в Киеве генерал Михаил Драпатый (и, скорее всего, он их уже получил). Насколько военачальник с ними справится, покажет самое ближайшее время.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),