Полковник Ходаренок: Драпатый продолжит 40-дневную «операцию влияния» против РФ

К слову говоря, только что выдвинутый на пост главнокомандующего ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый до недавнего времени занимал тоже весьма условную и выдуманную должность — командующий Объединенными силами ВСУ. Ну какие в ходе ведения военных действий могут быть Объединенные силы? Как они вписываются в общую схему управления? Порой ~складывается впечатление, что генералов в ВСУ много, должностей на всех не хватает и новые посты для них приходится просто изобретать~. А в строгую вертикаль управления эти должности просто не вписываются и носят условный характер.