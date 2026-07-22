Вице-премьер Аида Балаева заявила о согласии на посмертное донорство

«Конечно, быть или не быть донором — это исключительно личный выбор каждого человека. Это очень тонкий и сложный вопрос, в котором недопустимо какое-либо принуждение. На мой взгляд, самое важное в этой теме — понимать обе стороны. С одной стороны — люди, которые ждут донорский орган и продолжают надеяться на жизнь. С другой — семьи, переживающие невосполнимую утрату самого близкого человека. Именно поэтому эта тонкая грань всегда должна сохраняться. Здесь не может быть ни давления, ни осуждения. Должны быть только уважение к выбору каждого человека и к решению каждой семьи».Аида Балаева.