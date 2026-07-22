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В Госдуме предложили поощрять россиян за здоровый образ жизни

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил внедрить систему страховых, налоговых и сервисных льгот для граждан, ведущих здоровый образ жизни. Об этом политик рассказал в беседе с РИА Новости.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил внедрить систему страховых, налоговых и сервисных льгот для граждан, ведущих здоровый образ жизни. Об этом политик рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам Миронова, оценивать приверженность здоровому образу жизни предлагается на основе данных носимых устройств и результатов диспансеризации. Также он выступил за расширение эксперимента «Персональные медицинские помощники», который сейчас распространяется только на диспансерных пациентов.

Политик считает необходимым предоставить россиянам возможность добровольно подключать носимые устройства через раздел «Мое здоровье» на портале «Госуслуги». Миронов напомнил, что экспериментальный правовой режим «Персональные медицинские помощники» действует с 2023 года и уже доказал свою эффективность.

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