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Губернатор принял участие в заседании коллегии волгоградского главка МВД

Особое внимание глава региона уделил поддержке участковых.

Об итогах работы волгоградского главка МВД и взаимодействии с региональными властями шла речь на расширенном заседании коллегии ведомства. Участие в мероприятии приняли глава региона Андрей Бочаров, замминистра внутренних дел Александр Кравченко, начальник главка Павел Гищенко, руководители других силовых ведомств.

«Главным результатом нашей совместной работы считаю сохранение стабильного социально-экономического положения региона, выполнение намеченных социальных обязательств и, конечно, содействие выполнению в полном объеме задач специальной военной операции», — сказал губернатор.

Говоря о планах на второе полугодие 2026 года глава региона обозначил несколько ключевых приоритетов:

обеспечение безопасности и антитеррористической защищённости территории, жителей и гостей региона;

охрана общественного порядка во время массовых мероприятий;

безопасное проведение выборной кампании и Единого дня голосования.

Особое внимание губернатор уделил поддержке участковых. Он сообщил, что будет сформирована новая региональная программа поддержки службы участковых уполномоченных полиции.

В завершение заседания Андрей Бочаров вручил почётные грамоты отличившимся сотрудникам.

Ранее губернатор присутствовал на представлении нового руководителя регионального полицейского главка.