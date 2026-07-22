Губернатор принял участие в заседании коллегии волгоградского главка МВД

Об итогах работы волгоградского главка МВД и взаимодействии с региональными властями шла речь на расширенном заседании коллегии ведомства. Участие в мероприятии приняли глава региона Андрей Бочаров, замминистра внутренних дел Александр Кравченко, начальник главка Павел Гищенко, руководители других силовых ведомств.
«Главным результатом нашей совместной работы считаю сохранение стабильного социально-экономического положения региона, выполнение намеченных социальных обязательств и, конечно, содействие выполнению в полном объеме задач специальной военной операции», — сказал губернатор.
Говоря о планах на второе полугодие 2026 года глава региона обозначил несколько ключевых приоритетов:
обеспечение безопасности и антитеррористической защищённости территории, жителей и гостей региона;
охрана общественного порядка во время массовых мероприятий;
безопасное проведение выборной кампании и Единого дня голосования.
Особое внимание губернатор уделил поддержке участковых. Он сообщил, что будет сформирована новая региональная программа поддержки службы участковых уполномоченных полиции.
В завершение заседания Андрей Бочаров вручил почётные грамоты отличившимся сотрудникам.
Ранее губернатор присутствовал на представлении нового руководителя регионального полицейского главка.