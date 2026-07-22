Губернатор принял участие в заседании коллегии волгоградского главка МВД

Об итогах работы волгоградского главка МВД и взаимодействии с региональными властями шла речь на расширенном заседании коллегии ведомства. Участие в мероприятии приняли глава региона Андрей Бочаров, замминистра внутренних дел Александр Кравченко, начальник главка Павел Гищенко, руководители других силовых ведомств.