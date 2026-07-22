СМИ назвали возможную причину отставки Сырского

16 июля Рада утвердила 16 новых министров, при этом должности глав МИД и минобороны остались вакантными. Ранее Зеленский объявил о планах очередной смены правительства, включая отставку министра обороны Михаила Федорова. После увольнения Федорова в Киеве и других городах прошли митинги в поддержку бывшего министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. 21 июля Зеленский сообщил о назначении командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.