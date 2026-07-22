СМИ назвали возможную причину отставки Сырского

Как указывает агентство, резонанс, вызванный отставкой Федорова, сделал Зеленского уязвимым для обвинений в попытке устранить возможного политического конкурента.
«Для Зеленского многое стоит на кону … Этот эпизод угрожал подорвать его (Зеленского — ред.) авторитет и, вероятно, привел к его решению уволить Сырского во вторник, резко изменив курс», —говорится в сообщении.
16 июля Рада утвердила 16 новых министров, при этом должности глав МИД и минобороны остались вакантными. Ранее Зеленский объявил о планах очередной смены правительства, включая отставку министра обороны Михаила Федорова. После увольнения Федорова в Киеве и других городах прошли митинги в поддержку бывшего министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. 21 июля Зеленский сообщил о назначении командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.