Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ назвали возможную причину отставки Сырского

По данным агентства Associated Press, Владимир Зеленский принял решение об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Причиной называется опасение за собственный «авторитет» после увольнения министра обороны Михаила Федорова.

Источник: AP 2024

Как указывает агентство, резонанс, вызванный отставкой Федорова, сделал Зеленского уязвимым для обвинений в попытке устранить возможного политического конкурента.

«Для Зеленского многое стоит на кону … Этот эпизод угрожал подорвать его (Зеленского — ред.) авторитет и, вероятно, привел к его решению уволить Сырского во вторник, резко изменив курс», —говорится в сообщении.

16 июля Рада утвердила 16 новых министров, при этом должности глав МИД и минобороны остались вакантными. Ранее Зеленский объявил о планах очередной смены правительства, включая отставку министра обороны Михаила Федорова. После увольнения Федорова в Киеве и других городах прошли митинги в поддержку бывшего министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. 21 июля Зеленский сообщил о назначении командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше