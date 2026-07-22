Американист объяснил, почему США заблокировали $400 млн помощи Украине

Ранее о блокировке $400 млн помощи Киеву сообщил сенатор от Иллинойса Дик Дурбин. В своем выступлении на слушаниях на Капитолийском холме демократ рассказал, что транш был утвержден Конгрессом, но администрация Трампа заблокировала выделение этих средств Киеву. Планировалось, что $400 млн будут направлены на военную помощь, в том числе на закупку средств ПВО.
По словам американиста Блохина, противостояние между Белым домом и Конгрессом зачастую сопровождает принятие решений в США.
Когда во главе государства стоит президент-республиканец, а в Конгрессе решения продвигают демократы, то конкуренция масштабная. Все это похоже на перетягивание каната.
Собеседник Новостей Mail объясняет, что президент может наложить вето на любой законопроект, который принял Конгресс. Но Конгресс, в свою очередь, может преодолеть это вето, собрав две трети голосов.
Именно этот механизм, по словам эксперта, создает систему сдержек и противовесов, которая в текущей ситуации приводит к задержке финансирования Киева.
Что касается этих денег, понятно, что 400 млн долларов — сумма не масштабная. Но с учетом текущей ситуации на Ближнем Востоке, Трампу эти деньги нужнее здесь, а не на Украине. Вот и идет такая конкуренция.
Ранее сообщалось, что после выступления сенатора Дика Дурбина на слушаниях в комитете по ассигнованиям глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Конгрессу США следует направлять дополнительные средства американским военным, а не Вооруженным силам Украины.