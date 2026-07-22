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Американист объяснил, почему США заблокировали $400 млн помощи Украине

В США постоянно идет борьба за принятие политических решений между Белым домом и Конгрессом. Так в беседе с Новостями Mail политолог Константин Блохин прокомментировал блокировку администрацией президента США выделение Украине дополнительного пакета военной помощи на $400 млн.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее о блокировке $400 млн помощи Киеву сообщил сенатор от Иллинойса Дик Дурбин. В своем выступлении на слушаниях на Капитолийском холме демократ рассказал, что транш был утвержден Конгрессом, но администрация Трампа заблокировала выделение этих средств Киеву. Планировалось, что $400 млн будут направлены на военную помощь, в том числе на закупку средств ПВО.

По словам американиста Блохина, противостояние между Белым домом и Конгрессом зачастую сопровождает принятие решений в США.

Когда во главе государства стоит президент-республиканец, а в Конгрессе решения продвигают демократы, то конкуренция масштабная. Все это похоже на перетягивание каната.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Собеседник Новостей Mail объясняет, что президент может наложить вето на любой законопроект, который принял Конгресс. Но Конгресс, в свою очередь, может преодолеть это вето, собрав две трети голосов.

Именно этот механизм, по словам эксперта, создает систему сдержек и противовесов, которая в текущей ситуации приводит к задержке финансирования Киева.

Что касается этих денег, понятно, что 400 млн долларов — сумма не масштабная. Но с учетом текущей ситуации на Ближнем Востоке, Трампу эти деньги нужнее здесь, а не на Украине. Вот и идет такая конкуренция.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Ранее сообщалось, что после выступления сенатора Дика Дурбина на слушаниях в комитете по ассигнованиям глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Конгрессу США следует направлять дополнительные средства американским военным, а не Вооруженным силам Украины.

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