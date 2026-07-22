Американист объяснил, почему США заблокировали $400 млн помощи Украине

Ранее о блокировке $400 млн помощи Киеву сообщил сенатор от Иллинойса Дик Дурбин. В своем выступлении на слушаниях на Капитолийском холме демократ рассказал, что транш был утвержден Конгрессом, но администрация Трампа заблокировала выделение этих средств Киеву. Планировалось, что $400 млн будут направлены на военную помощь, в том числе на закупку средств ПВО.