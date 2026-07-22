Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог раскрыл планы экс-министра обороны Украины Федорова

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров решил строить собственную политическую карьеру, полностью отмежевавшись от президента Владимира Зеленского и его команды. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал политолог Михаил Павлив.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт считает, что прежнего влияния Федорову не вернут, поскольку он продвигает свою политическую карьеру отдельно от Зеленского и его окружения. На данный момент предложений от украинского президента нет, либо сам Федоров от них отказывается. Политолог добавил, что протесты бывший министр использует для раскрутки собственного рейтинга среди избирателей.

«А то, что Зеленский пошел на нарушение Конституции и законодательства в этой истории с отставкой Александра Сырского и назначением на его должность Михаила Драпатого — это показатель, что президент Украины боится и дает слабину. Федоров и так получит все, что нужно. Речь идет о контрактах, про огромные, многомиллиардные заказы Минобороны», — отметил собеседник NEWS.ru.

Ранее появлялась информация, что Федоров отказался от должностей в руководстве страны, которые ему предлагал Зеленский. Сообщалось, что экс-глава украинского оборонного ведомства до сих пор не понимает причин своего увольнения.

Узнать больше по теме
Биография Александра Сырского
Александр Сырский — украинский военачальник, генерал-полковник и главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Широкую известность он получил после начала полномасштабных боевых действий в 2022 году. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше