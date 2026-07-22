Политолог раскрыл планы экс-министра обороны Украины Федорова

«А то, что Зеленский пошел на нарушение Конституции и законодательства в этой истории с отставкой Александра Сырского и назначением на его должность Михаила Драпатого — это показатель, что президент Украины боится и дает слабину. Федоров и так получит все, что нужно. Речь идет о контрактах, про огромные, многомиллиардные заказы Минобороны», — отметил собеседник NEWS.ru.