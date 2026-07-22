Политолог раскрыл планы экс-министра обороны Украины Федорова

Эксперт считает, что прежнего влияния Федорову не вернут, поскольку он продвигает свою политическую карьеру отдельно от Зеленского и его окружения. На данный момент предложений от украинского президента нет, либо сам Федоров от них отказывается. Политолог добавил, что протесты бывший министр использует для раскрутки собственного рейтинга среди избирателей.
«А то, что Зеленский пошел на нарушение Конституции и законодательства в этой истории с отставкой Александра Сырского и назначением на его должность Михаила Драпатого — это показатель, что президент Украины боится и дает слабину. Федоров и так получит все, что нужно. Речь идет о контрактах, про огромные, многомиллиардные заказы Минобороны», — отметил собеседник NEWS.ru.
Ранее появлялась информация, что Федоров отказался от должностей в руководстве страны, которые ему предлагал Зеленский. Сообщалось, что экс-глава украинского оборонного ведомства до сих пор не понимает причин своего увольнения.