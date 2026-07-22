Лавров заявил о прямом участии США в наведении украинского оружия на цели в РФ

США непосредственно вовлечены в процесс наведения украинских вооружений на цели, расположенные на территории России, включая объекты гражданской инфраструктуры. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерского совещания Россия — АСЕАН.