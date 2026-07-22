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Лавров заявил о прямом участии США в наведении украинского оружия на цели в РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление о том, что США непосредственно участвуют в наведении украинских вооружений на цели в России.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

США непосредственно вовлечены в процесс наведения украинских вооружений на цели, расположенные на территории России, включая объекты гражданской инфраструктуры. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерского совещания Россия — АСЕАН.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что характер атак подтверждает вовлеченность западных специалистов в операции ВСУ.

Ранее Сергей Лавров анонсировал предстоящую встречу с государственным секретарем США Марко Рубио, запланированную на 23 июля. Переговоры глав дипломатических ведомств должны состояться на полях международного саммита.

Марко Рубио подтвердил встречу с Лавровым и отметил, что встреча будет посвящена теме Украины.

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