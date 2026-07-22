Вячеслав Федорищев поручил совместно с прокуратурой контролировать цены на АЗС

Особое внимание на совещании было уделено ценовой политике независимых компаний. «Поэтому я прошу вас, руководителя штаба по обеспечению топливом в регионе, предложить именно по этому сектору дополнительные меры — вместе с прокуратурой посмотреть, — поручил он Виталию Шабалатову. — Во многих регионах, так или иначе, принимаются меры, которые ограничивают даже в условиях рыночной экономики колебания цен на АЗС независимых компаний».