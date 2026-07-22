Вячеслав Федорищев поручил совместно с прокуратурой контролировать цены на АЗС

21 июля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами областного правительства, в ходе которого ключевое внимание было уделено обеспечению региона топливом и стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов, пишет Обоз-инфо.
Открывая совещание, глава региона сообщил, что на федеральном уровне состоялся штаб под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака, где были озвучены последние меры, принимаемые Правительством России.
В целом, можно сказать, что ситуация стабилизируется, мы видим это и по нашим заправочным комплексам.
Обеспечение топливом находится на постоянном контроле областного правительства. Как доложил первый заместитель губернатора — председатель правительства Виталий Шабалатов, динамика реализации на заправочных станциях трех основных видов топлива (бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо) отслеживается ежедневно. Заправочные станции вертикально интегрированных компаний — «Роснефть», «Татнефть», «Лукойл» и «Газпром» — работают примерно в одной динамике. «В понедельник мы проводили штаб, на нем топливные компании подтвердили планы по увеличению объемов реализации ГСМ через свои сети», — добавил Виталий Шабалатов.
Особое внимание на совещании было уделено ценовой политике независимых компаний. «Поэтому я прошу вас, руководителя штаба по обеспечению топливом в регионе, предложить именно по этому сектору дополнительные меры — вместе с прокуратурой посмотреть, — поручил он Виталию Шабалатову. — Во многих регионах, так или иначе, принимаются меры, которые ограничивают даже в условиях рыночной экономики колебания цен на АЗС независимых компаний».
Кроме того, Вячеслав Федорищев поручил штабу изучить опыт других субъектов РФ по снижению спекулятивного спроса на бензин. «По этим двум направлениям — по первому вместе с прокуратурой, по второму штабом — представить мне предложения», — обозначил он задачу.
Участники совещания также обсудили ситуацию в сельскохозяйственной отрасли в разгар уборочной кампании. Заместитель председателя Правительства Самарской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов доложил, что уборка урожая ведется в 14 муниципальных районах. Уже убрано более 83 тысяч гектаров озимых зерновых культур, что составляет 17% от плана. Наивысшая урожайность озимых культур отмечается в хозяйствах Безенчукского района — 42 центнера с гектара, Большеглушицкого района — 40,4 центнера с гектара.
В Безенчукском, Волжском и Приволжском районах началась уборка ранних овощных культур. Собрано 1,4 тысячи тонн при средней урожайности 251,8 центнера с гектара. В хозяйствах всех категорий продолжается заготовка кормов на предстоящую зимовку, полевые работы ведутся с учетом складывающихся погодных условий.
Также внимание уделяется обеспечению сельхозтоваропроизводителей топливом. «В зоне нашего внимания порядка 1000 предприятий. Сегодня запасы топлива у всех категорий хозяйств составляют 17,5 тысячи тонн, с учетом поставок по лимитам текущего месяца на июль мы обеспечены полностью и продолжаем поставку», — отметил Алексей Попов. Он также добавил, что 370 крестьянско-фермерских хозяйств закреплены к конкретным заправочным станциям. «Ежедневно отслеживаем потребность в топливе и стараемся решать все возникающие вопросы по обеспечению топливом сельскохозяйственной отрасли», — подчеркнул министр.