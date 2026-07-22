Лавров и Рубио проведут переговоры в Маниле

«Встреча с Рубио уже согласована», — заявил Лавров на пресс-конференции в филиппинской столице. Он уточнил, что разговор состоится в четверг в первой половине дня.
Он также сделал заявление о позиции Москвы в отношении предложений, ранее озвученных американской стороной. По его словам, в российской столице пока не получали от Вашингтона официального отказа от инициатив, которые обсуждались в Анкоридже.
«Мы исходим из того, что, по крайней мере, пока нам американские коллеги не ответили отказом от своих же предложений, которые прозвучали и которые хорошо всем теперь уже известны, потому что много было комментариев», — сказал глава МИД РФ.
Относительно возможности урегулирования кризиса на Украине Лавров отметил, что спросит у Марко Рубио во время переговоров о предсказании президента Трампа о приближении урегулирования украинского кризиса.
С 21 по 23 июля в Маниле проходят совещания глав внешнеполитических ведомств АСЕАН. Мероприятия организованы в форматах Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).
На Филиппины прибыл и госсекретарь США Марко Рубио. Он заявил, что у него в планах — переговоры с Сергеем Лавровым и главой МИД Китая Ван И.