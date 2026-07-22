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«Коммерсантъ»: Правительство РФ включило Калининградскую область в список приоритетных получателей топлива

В первую очередь нефтепродукты поставляют госструктурам и отдельным регионам.

Правительство России включило Калининградскую область в список приоритетных получателей топлива. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протоколы совещаний у вице-премьера Александра Новака.

Из документов следует, что прежде всего рекомендовано направлять топливо государственным заказчиком и на муниципальные нужды, для поставок в рамках северного завоза, предприятиям, обеспечивающим выполнение оборонного заказа, ОАО «РЖД», гражданскому флоту и сельхозпроизводителям. Далее приоритет у потребителей в Крыму, новых регионах, Калининградской области, у местных топливных операторов и у экспорта по указаниям президента и правительства РФ. Последними в списке — сети АЗС нефтекомпаний, независимые заправки и экспорт по межправительственным соглашениям.

В июне 2026 года в Калининградской области, как и в других регионах России, возникли проблемы с топливом. На заправках ввели ограничения на покупку бензина и дизеля. На АЗС начали собираться огромные очереди.

Ситуацию в регионе обсуждали с президентом Владимиром Путиным. Он поддержал предложение о приоритетных поставках дополнительного объёма топлива в Калининградскую область. К настоящему времени ситуация улучшилась, но полностью проблема не решилась.

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