«Коммерсантъ»: Правительство РФ включило Калининградскую область в список приоритетных получателей топлива

Из документов следует, что прежде всего рекомендовано направлять топливо государственным заказчиком и на муниципальные нужды, для поставок в рамках северного завоза, предприятиям, обеспечивающим выполнение оборонного заказа, ОАО «РЖД», гражданскому флоту и сельхозпроизводителям. Далее приоритет у потребителей в Крыму, новых регионах, Калининградской области, у местных топливных операторов и у экспорта по указаниям президента и правительства РФ. Последними в списке — сети АЗС нефтекомпаний, независимые заправки и экспорт по межправительственным соглашениям.