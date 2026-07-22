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В администрации Уфы произошли кадровые изменения

И.о. мэра Уфы Рустам Шарипов во время оперативного совещания в мэрии рассказал о кадровых изменениях в администрации города.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Начальником правового управления назначен Владимир Анисимов. Он имеет серьезный опыт работы в юридической сфере, несколько лет проработал в управлении земельных и имущественных отношений.

Начальником управления кадрового обеспечения и муниципальной службы назначен Рамиль Тукаев. Рустам Шарипов отметил, что это опытный специалист, работавший на различных должностях в Министерстве внешних экономических связей, в правительстве Башкирии и аппарате правительства.

«Уверен, вы справитесь с поставленными задачами», — обратился к ним и.о. мэра.

Рустам Шарипов пожелал новым начальникам успехов.