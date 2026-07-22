В администрации Уфы произошли кадровые изменения

Начальником правового управления назначен Владимир Анисимов. Он имеет серьезный опыт работы в юридической сфере, несколько лет проработал в управлении земельных и имущественных отношений.
Начальником управления кадрового обеспечения и муниципальной службы назначен Рамиль Тукаев. Рустам Шарипов отметил, что это опытный специалист, работавший на различных должностях в Министерстве внешних экономических связей, в правительстве Башкирии и аппарате правительства.
«Уверен, вы справитесь с поставленными задачами», — обратился к ним и.о. мэра.
Рустам Шарипов пожелал новым начальникам успехов.