В администрации Уфы произошли кадровые изменения

Начальником управления кадрового обеспечения и муниципальной службы назначен Рамиль Тукаев. Рустам Шарипов отметил, что это опытный специалист, работавший на различных должностях в Министерстве внешних экономических связей, в правительстве Башкирии и аппарате правительства.