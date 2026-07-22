Вооруженные силы РФ в рамках СВО продолжают наступательные действия по всему фронту.
Назначение нового главкома ВСУ вряд ли приведет к изменениям на фронте.
То, что киевский режим потряхивает, видно невооруженным взглядом — Кремль об отставке главкома ВСУ Сырского.
Киевскому режиму достаточно взять на себя ответственное решение, чтобы остановить боевые действия.
Как мы неоднократно уже повторяли, Киеву просто достаточно взять на себя ответственное решение, и боевые действия могут очень быстро остановиться с тем, чтобы перейти к серьезным сложным переговорам.
Условия остановки боевых действий на Украине, озвученные президентом России Владимиром Путиным во время выступления в МИД РФ, действуют до сих пор и хорошо всем известны.
Позиции по территориальному вопросу в ситуации вокруг Украины вряд ли можно обсуждать публично.
Кремль не располагает информацией о встрече представителей России и Германии в Баку.
Россия считает вводимые против нее санкции ЕС незаконными.
Санкционного предела не существует, так же как и не существует предела безумия европейских политиков.
Если раньше санкции стран ЕС только косвенно били по их экономике, то с принятием 21-го пакета будут бить прямо, что гораздо больнее.
До сих пор эти санкции косвенно били по Европе, по европейским налогоплательщикам и европейскому бизнесу, нанося, тем не менее, многомиллиардный ущерб. А сейчас в наборе остаются только санкции, которые прямо будут бить по интересам целого ряда стран-участниц Европейского союза. И, конечно, это уже гораздо больнее, отсюда те противоречия, которые мы наблюдаем.
РФ на саммите G20 в США будет в любом случае представлена на высоком уровне, ее участие будет эффективным и деятельным.
Каждая страна принимает участие в саммите «Группы двадцати» на том уровне, который сама выберет, специальных приглашений не предполагается.
Дело в том, что США в данном случае являются страной, председательствующей и принимающей стороной по организации саммита. По всем правилам здесь, по сути, не требуется каких-то персональных приглашений. Здесь имеется в виду, что, если страна организует саммит такого формата, как «Большая двадцатка», ожидаются делегации из всех стран на том уровне, который выбирает сама страна, направляющая эту делегацию.
22 июля Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам.