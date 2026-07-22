Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 22 июля: главное

До сих пор эти санкции косвенно били по Европе, по европейским налогоплательщикам и европейскому бизнесу, нанося, тем не менее, многомиллиардный ущерб. А сейчас в наборе остаются только санкции, которые прямо будут бить по интересам целого ряда стран-участниц Европейского союза. И, конечно, это уже гораздо больнее, отсюда те противоречия, которые мы наблюдаем.