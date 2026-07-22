Указ президента: что новый статус учителя даст педагогам Иркутской области

IrkutskMedia, 22 июля. Президент Владимир Путин подписал указ о закреплении особого статуса учителя. Документ разработан на основе инициативы «Единой России», поддержанной на XXIII Съезде партии. В Иркутской области новые федеральные гарантии будут применяться параллельно с уже действующей региональной системой поддержки педагогов, сообщает пресс-служба ИРО ЕР.
Ранее значительная часть мер поддержки зависела от возможностей отдельных территорий. Указ закрепляет эти меры в качестве федерального стандарта и вводит дополнительные механизмы защиты труда педагогов. В частности, правительству Российской Федерации поручено в шестимесячный срок пересмотреть требования к режиму рабочего времени и объёму учебной нагрузки. Это направлено на снижение административной и бумажной работы учителей.
Среди ключевых нововведений указа — введение обязательного наставничества для специалистов, впервые приступающих к работе, сроком не менее одного года. Также утверждается единый образец удостоверения, подтверждающего статус педагога. Устанавливается федеральная норма о присвоении звания «Ветеран труда» учителям, имеющим стаж педагогической работы не менее 25 лет. Документ гарантирует педагогам бесплатную юридическую помощь по вопросам трудовых прав, государственную защиту жизни и здоровья при осуществлении профессиональной деятельности, а также бесплатный доступ к государственным цифровым образовательным ресурсам. При этом региональные власти не вправе уменьшать объём и снижать уровень уже действующих местных надбавок и льгот.
«Госгарантии по защите и развитию труда педагога — это мощный сигнал для талантливой молодёжи, которая видит особую миссию в просвещении. Это прямая инвестиция в тех, кто каждый день закладывает интеллектуальный и нравственный потенциал нашего общества. В Приангарье уже сегодня действуют региональные меры поддержки учителей, сформированные и внедрённые на уровне муниципалитетов», — подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.
В Иркутской области основные меры социальной поддержки педагогов созданы на муниципальном уровне. В числе действующих решений — компенсация аренды жилья молодым специалистам, поощрение победителей профессиональных конкурсов, единовременные выплаты при трудоустройстве в северных территориях: Бодайбо, Киренске, Усть-Куте. Сегодня в школах региона работают 1314 специалистов младше 25 лет и 1432 педагога со стажем до трёх лет.
Одним из инструментов восполнения кадрового дефицита остаётся федеральная программа «Земский учитель», реализуемая в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». С 2020 по 2025 год её участниками в Приангарье стали 336 педагогов. Каждый из них по итогам конкурсного отбора (18+) получил единовременную выплату в 1 млн рублей. Региональные власти продолжат расширять участие в программе.
По словам министра образования Иркутской области Максима Парфенова, законодательное закрепление статуса учителя на федеральном уровне повышает престиж профессии, защищает права педагогов и способствует укреплению школ квалифицированными кадрами.