Лавров: Эр-Рияду не нужно «разрешение» США на обогащение урана

«Прозвучало объявление, что Соединенные Штаты — так странно это все сформулировано — разрешили Саудовской Аравии заниматься обогащением урана. Тут разрешать не требуется, потому что обогащение урана в мирных целях — это право любого государства — участника Договора о нераспространении ядерного оружия», — заявил Лавров на пресс-конференции в среду.
Однако министр обратил внимание на тревожную тенденцию, которая набирает обороты на фоне текущей мировой политики. Речь идет о растущем убеждении, что только обладание ядерным оружием способно гарантировать суверенитет и безопасность страны.
«Движение к тому, что только ядерное оружие может, насколько возможно, гарантировать свободу и независимость — будут такие настроения расти», — предупредил Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства выразил сожаление в связи с этой динамикой. Он напрямую связал ее с действиями Запада.
«Я с сожалением об этом говорю. Потому что это одно из последствий агрессивных действий, которые пытаются Соединенные Штаты и ряд их союзников пытаются реализовывать в мировой политике, пытаясь сохранить свое доминирование», — резюмировал министр.
Ранее президент США Дональд Трамп дал зеленый свет сделке с Саудовской Аравией, которая касается совместной работы в сфере ядерных технологий. Как сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на два источника, это соглашение потенциально открывает Эр-Рияду доступ к обогащению урана.
Напомним, с 21 по 23 июля в Маниле проходят совещания глав внешнеполитических ведомств АСЕАН, в том числе с участием главы МИД России Сергея Лаврова. Мероприятия организованы в форматах Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).
23 июля в Маниле запланированы переговоры госсекретаря США Марко Рубио с Сергеем Лавровым.