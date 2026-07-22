Лавров: Эр-Рияду не нужно «разрешение» США на обогащение урана

«Прозвучало объявление, что Соединенные Штаты — так странно это все сформулировано — разрешили Саудовской Аравии заниматься обогащением урана. Тут разрешать не требуется, потому что обогащение урана в мирных целях — это право любого государства — участника Договора о нераспространении ядерного оружия», — заявил Лавров на пресс-конференции в среду.