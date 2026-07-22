Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: Эр-Рияду не нужно «разрешение» США на обогащение урана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал недавние заявления из Вашингтона по поводу ядерной программы Эр-Рияда. По его словам, ситуация выглядит странно: США фактически объявили, что «разрешили» Саудовской Аравии обогащать уран. Однако, как подчеркнул глава МИД, никакого разрешения от третьих стран для этого не требуется.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Прозвучало объявление, что Соединенные Штаты — так странно это все сформулировано — разрешили Саудовской Аравии заниматься обогащением урана. Тут разрешать не требуется, потому что обогащение урана в мирных целях — это право любого государства — участника Договора о нераспространении ядерного оружия», — заявил Лавров на пресс-конференции в среду.

Однако министр обратил внимание на тревожную тенденцию, которая набирает обороты на фоне текущей мировой политики. Речь идет о растущем убеждении, что только обладание ядерным оружием способно гарантировать суверенитет и безопасность страны.

«Движение к тому, что только ядерное оружие может, насколько возможно, гарантировать свободу и независимость — будут такие настроения расти», — предупредил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства выразил сожаление в связи с этой динамикой. Он напрямую связал ее с действиями Запада.

«Я с сожалением об этом говорю. Потому что это одно из последствий агрессивных действий, которые пытаются Соединенные Штаты и ряд их союзников пытаются реализовывать в мировой политике, пытаясь сохранить свое доминирование», — резюмировал министр.

Ранее президент США Дональд Трамп дал зеленый свет сделке с Саудовской Аравией, которая касается совместной работы в сфере ядерных технологий. Как сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на два источника, это соглашение потенциально открывает Эр-Рияду доступ к обогащению урана.

Напомним, с 21 по 23 июля в Маниле проходят совещания глав внешнеполитических ведомств АСЕАН, в том числе с участием главы МИД России Сергея Лаврова. Мероприятия организованы в форматах Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).

23 июля в Маниле запланированы переговоры госсекретаря США Марко Рубио с Сергеем Лавровым.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше