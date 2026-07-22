Сенатор Дурбин заявил, что США не передали Украине военную помощь на $400 млн

После этого сенатор спросил председателя ккомитета начальников штабов ВС США (аналог генштаба) Дэна Кейна, известно ли тому о якобы заявлении Белого дома о том, что эти деньги «по многим аспектам не будут доступными до тех пор, пока к власти не придет следующий президент». Кейн ответил, что ему неизвестно о такой позиции администрации Трампа.