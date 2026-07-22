Глава Минобороны Белоруссии доложил Лукашенко об обстановке у границ

МИНСК, 22 июл — РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин доложил белорусскому президенту Александру Лукашенко, что обстановка вокруг страны спокойная, большой активности вооруженных сил стран НАТО у границ республики не фиксируется.
Как сообщило агентство Белта, Лукашенко 22 июля заслушал доклад министра обороны.
«Виктор Хренин доложил, что военно-политическая обстановка складывается спокойная, а напряжение в большей степени присутствует в информационном поле. Большой активности вооруженных сил стран НАТО в настоящее время не фиксируется», — говорится в сообщении агентства.
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