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Глава Минобороны Белоруссии доложил Лукашенко об обстановке у границ

Глава Минобороны Белоруссии доложил Лукашенко о спокойной обстановке у границ.

МИНСК, 22 июл — РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин доложил белорусскому президенту Александру Лукашенко, что обстановка вокруг страны спокойная, большой активности вооруженных сил стран НАТО у границ республики не фиксируется.

Как сообщило агентство Белта, Лукашенко 22 июля заслушал доклад министра обороны.

«Виктор Хренин доложил, что военно-политическая обстановка складывается спокойная, а напряжение в большей степени присутствует в информационном поле. Большой активности вооруженных сил стран НАТО в настоящее время не фиксируется», — говорится в сообщении агентства.

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