Орбан назвал будущих президентов Венгрии нелегитимными

18 июля президент Венгрии Тамаш Шуйок сообщил о подписании поправки, принятой парламентом, которая предусматривает его отстранение от должности. Как уточнил Мадьяр, обязанности президента с 20 июля будет исполнять спикер парламента Агнеш Форстхоффер до проведения выборов нового главы государства, которые должны состояться в течение 30 дней.
«Те, кого изберут сейчас, будут нелегитимны. Тамаш Шуйок был последним легитимным президентом Венгрии. Теперь в последующий период будут только нелегитимные президенты, председатель и члены Конституционного суда», — сказал Орбан на пресс-конференции в Будапеште.
13 июля парламент Венгрии одобрил 17-ю поправку к конституции, предложенную Мадьяром. Она предусматривает, в частности, отстранение президента Тамаша Шуйока и ограничение депутатских сроков. По словам Мадьяра, с сентября начнется разработка новой конституции, которая будет вынесена на всенародный референдум, а до этого в Венгрии будет избран новый президент.