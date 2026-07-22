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Орбан назвал будущих президентов Венгрии нелегитимными

Экс-премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что все президенты страны, избранные после отставки Тамаша Шуйока, будут нелегитимны.

Источник: Reuters

18 июля президент Венгрии Тамаш Шуйок сообщил о подписании поправки, принятой парламентом, которая предусматривает его отстранение от должности. Как уточнил Мадьяр, обязанности президента с 20 июля будет исполнять спикер парламента Агнеш Форстхоффер до проведения выборов нового главы государства, которые должны состояться в течение 30 дней.

«Те, кого изберут сейчас, будут нелегитимны. Тамаш Шуйок был последним легитимным президентом Венгрии. Теперь в последующий период будут только нелегитимные президенты, председатель и члены Конституционного суда», — сказал Орбан на пресс-конференции в Будапеште.

13 июля парламент Венгрии одобрил 17-ю поправку к конституции, предложенную Мадьяром. Она предусматривает, в частности, отстранение президента Тамаша Шуйока и ограничение депутатских сроков. По словам Мадьяра, с сентября начнется разработка новой конституции, которая будет вынесена на всенародный референдум, а до этого в Венгрии будет избран новый президент.

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