Орбан назвал будущих президентов Венгрии нелегитимными

13 июля парламент Венгрии одобрил 17-ю поправку к конституции, предложенную Мадьяром. Она предусматривает, в частности, отстранение президента Тамаша Шуйока и ограничение депутатских сроков. По словам Мадьяра, с сентября начнется разработка новой конституции, которая будет вынесена на всенародный референдум, а до этого в Венгрии будет избран новый президент.