Politico: премьер Онтарио посоветовал Трампу прекратить ныть

У США столько ресурсов, а он [Трамп] сидит и ноет. Почему бы США не отправить несколько самолетов для тушения пожаров [в Канаде]? Почему бы вам не начать помогать нам, как мы бы в мгновение ока помогли вам?.. Извините за эту небольшую тираду, но меня это просто бесит!