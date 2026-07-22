Politico: премьер Онтарио посоветовал Трампу прекратить ныть

Американский портал Politico напоминает, что на прошлой неделе Трамп пожаловался на то, что дым от лесных пожаров к северу от границы застилает небо над несколькими американскими штатами, и пригрозил ввести пошлины, если премьер-министр Канады Марк Карни не примет меры.
Канада отказывается заниматься элементарным лесопользованием и уборкой мусора. Это умышленная халатность, которая становится ежегодной проблемой и обходится США в миллиарды долларов. Эти расходы на борьбу с загрязнением окружающей среды необходимо добавить к пошлинам, которые уже платит Канада.
Форд назвал угрозы Трампа «чушью», которая «бесит» его. Форд напомнил Трампу, что канадцы, в том числе из его провинции Онтарио, в последние годы помогали американцам бороться с лесными пожарами в таких штатах, как Калифорния и Миннесота, а также направляли специалистов для ликвидации последствий стихийных бедствий на юго-восток США в 2024 году после урагана «Хелен». Форд предложил Трампу отплатить канадцам тем же, направив в Канаду самолеты для тушения пожаров.
У США столько ресурсов, а он [Трамп] сидит и ноет. Почему бы США не отправить несколько самолетов для тушения пожаров [в Канаде]? Почему бы вам не начать помогать нам, как мы бы в мгновение ока помогли вам?.. Извините за эту небольшую тираду, но меня это просто бесит!
В воскресенье сенатор-демократ от Калифорнии Адам Шифф написал в соцсети X, что он «гордится» тем, что канадские пожарные помогали тушить пожары в его штате в 2020 и 2025 годах, назвав угрозы Трампа о пошлинах «бессвязными речами несостоятельного лидера».
Когда в Калифорнии бушевали пожары, Канада отправляла туда пожарных, самолеты и помощь, а не сыпала оскорблениями. Мы должны проявить хоть немного человечности.