Когда откроют выезды к БАКАД по Абая и Саина: акимат Алматы сделал заявление

«В прошлом году было принято решение за счет городского бюджета завершить выкуп земельных участков на территории области и самостоятельно достроить дороги до БАКАД. Сейчас проекты корректируются, однако строительство продолжается. Финансирование предусмотрено, подрядчики работают. Ставлю задачу открыть проезд до БАКАД по пробивкам проспекта Абая и улицы Саина уже в этом году», — отметил аким.