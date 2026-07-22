Когда откроют выезды к БАКАД по Абая и Саина: акимат Алматы сделал заявление

На сегодняшний день, 22 июля 2026 года, готовность объектов составляет около 50%.
На участках продолжается строительство моста через реку Аксай, путепроводов через БАКАД и железнодорожные пути, а также других инженерных сооружений.
Параллельно, как уточнили в пресс-службе городского акимата, завершается выкуп земельных участков. Для пробивки проспекта Абая уже выкуплен 71 из 82 участков, по проспекту Рыскулова — 172 из 190, а по улице Саина эта работа полностью завершена.
По словам Дархана Сатыбалды, новые магистрали значительно улучшат транспортную связанность Алматинской агломерации и помогут разгрузить основные въезды в город.
«В прошлом году было принято решение за счет городского бюджета завершить выкуп земельных участков на территории области и самостоятельно достроить дороги до БАКАД. Сейчас проекты корректируются, однако строительство продолжается. Финансирование предусмотрено, подрядчики работают. Ставлю задачу открыть проезд до БАКАД по пробивкам проспекта Абая и улицы Саина уже в этом году», — отметил аким.
В дальнейшем Алматы планируют связать с БАКАД шестью радиальными магистралями. Помимо проспектов Абая и Рыскулова, а также улицы Саина, продолжается реализация проектов по пробивке улиц Тлендиева, Акын Сара и Северное кольцо.
Не так давно мы рассказывали, что 20 июля 2026 года в Казахстане стартовали работы по капитальному ремонту и расширению участка автомобильной дороги международного значения Алматы — Бишкек км 19−27 в Карасайском районе Алматинской области.