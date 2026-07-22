Польша резко увеличила число отказов белорусам в международной защите

Отказы получали в общей сложности 57,8% обратившихся. При этом доля отказов в первые пять месяцев нынешнего года составляла 4,4%. Незначительно выше этот показатель был в предыдущие годы: 5,5% — в 2025-м, 5,4% — в 2024-м.