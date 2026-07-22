Польша резко увеличила число отказов белорусам в международной защите

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Власти Польши резко сократили предоставление международной защиты гражданам Беларуси, это следует из данных Управления по делам иностранцев.
Согласно сведениям польского ведомства, в июне нынешнего года статус беженца в Польше был предоставлен 21 гражданину Беларуси, четверым белорусам предоставлена дополнительная защита.
В то же время по 52 заявлениям было отказано в положительном решении. Кроме того, рассмотрение еще 13 обращений польские власти приостановили.
Отказы получали в общей сложности 57,8% обратившихся. При этом доля отказов в первые пять месяцев нынешнего года составляла 4,4%. Незначительно выше этот показатель был в предыдущие годы: 5,5% — в 2025-м, 5,4% — в 2024-м.
Всего более 11 тысяч граждан Беларуси получили международную защиту в Польше.
По информации Управления по делам иностранцев, в течение 2021 — 2025 годов польские власти приняли 10617 положительных решений в отношении белорусов, 873 из них получили статус беженца, 9744 — дополнительную защиту.