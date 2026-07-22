Глава Минобороны заявил, есть ли агрессия от Украины на границе с Беларусью

Министр обороны Виктор Хренин заявил, есть ли агрессия от Украины на границе с Беларусью. Подробности приводит БелТА.
— На сегодняшний день мы не видим, что от украинских формирований, которые обеспечивают прикрытие своей границы, исходит подготовка к каким-то агрессивным активным действиям, — заявил глава Минобороны.
Виктор Хренин обратил внимание, что украинской стороне не нужно напряжение на границе с Беларусью. Хотя в информационном поле звучит разная информация.
По словам министра обороны, белорусская сторона не расслабляется. На южной границе есть минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые вместе с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничье:
— Самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
Также Хренин оценил обстановку на границе со странами Евросоюза, сказав про отсутствие большой активности. В сопредельных с Беларусью странах проходит минимальное число учений — одно и оно с минимальных количеством полетов.
— Поэтому мы и считаем, что она (обстановка вокруг Беларуси. — Ред.) стабильная, и какой-то угрозы, напряжения, подготовки к внезапному нападению мы не видим, — подчеркнул глава ведомства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал отправлять в армию на границу с Украиной всех, кто не справляется с уборкой урожая в Беларуси: «И чиновник, и тот, кто не хочет работать».
Тем временем Лукашенко подписал указ, касающийся сразу четырех белорусских генералов.
Также президент дал совет иностранным работникам, которые едут в Беларусь получать «большущие деньги».