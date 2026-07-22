Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минобороны заявил, есть ли агрессия от Украины на границе с Беларусью

Глава Минобороны Хренин оценил обстановку на границе Беларуси с Украиной и странами ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Виктор Хренин заявил, есть ли агрессия от Украины на границе с Беларусью. Подробности приводит БелТА.

— На сегодняшний день мы не видим, что от украинских формирований, которые обеспечивают прикрытие своей границы, исходит подготовка к каким-то агрессивным активным действиям, — заявил глава Минобороны.

Виктор Хренин обратил внимание, что украинской стороне не нужно напряжение на границе с Беларусью. Хотя в информационном поле звучит разная информация.

По словам министра обороны, белорусская сторона не расслабляется. На южной границе есть минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые вместе с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничье:

— Самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.

Также Хренин оценил обстановку на границе со странами Евросоюза, сказав про отсутствие большой активности. В сопредельных с Беларусью странах проходит минимальное число учений — одно и оно с минимальных количеством полетов.

— Поэтому мы и считаем, что она (обстановка вокруг Беларуси. — Ред.) стабильная, и какой-то угрозы, напряжения, подготовки к внезапному нападению мы не видим, — подчеркнул глава ведомства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал отправлять в армию на границу с Украиной всех, кто не справляется с уборкой урожая в Беларуси: «И чиновник, и тот, кто не хочет работать».

Тем временем Лукашенко подписал указ, касающийся сразу четырех белорусских генералов.

Также президент дал совет иностранным работникам, которые едут в Беларусь получать «большущие деньги».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше