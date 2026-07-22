Минобороны Беларуси опровергло строительство укрепрайонов на границе с Украиной

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин опроверг строительство укрепрайонов на границе с Украиной. Об этом сообщает БелТА.
— Это не соответствует никакой действительности, — подчеркнул Виктор Хренин.
По словам главы Минобороны, заявления про подготовку страной каких-то оборонительных районов делаются для создания напряжения как в белорусском, так и в украинском обществах, «вбивая клин и делая из нас лютых врагов».
Хренин напомнил о поручении президента Беларуси Александра Лукашенко оборудовать укрепрайоны вдоль границ страны. Оно было выполнено:
— Пять укрепрайонов вдоль западной и северной границ оборудованы, идет их активное совершенствование. На южной границе и в планах даже нет создания каких-то укрепрайонов, оборонительных рубежей.
Глава ведомства обратил внимание на государственную программу, касающуюся развития и благоустройства Полесья. В указанном районе сейчас активно проводится реконструкция и ремонт мостов, благоустройство дорог. Хренин уточнил, что все указанное воспринимается как некая подготовка.
— Это не соответствует действительности, да и людям надо пропускать это мимо ушей, — подчеркнул министр обороны Беларуси.
Ранее глава Минобороны заявил, есть ли агрессия от Украины на границе с Беларусью.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал отправлять в армию на границу с Украиной всех, кто не справляется с уборкой урожая в Беларуси: «И чиновник, и тот, кто не хочет работать».
Кроме того, Лукашенко предупредил, что белорусам будет непросто из-за погоды.