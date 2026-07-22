Bloomberg: союзники США на Ближнем Востоке призывают Трампа начать наземное вторжение в Иран

Люди разочарованы и злы. Но они мало говорят об этом публично… Они хотят, чтобы их нефть снова пошла в продажу, а экономика вернулась в нормальное русло. Сейчас это их сильно нервирует.
Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что некоторые монархии Персидского залива призывают Дональда Трампа усилить военные действия против Ирана.
По данным Bloomberg, они полагают, что Тегеран отступит и откажется от контроля над Ормузским проливом, только если США предпримут более жесткие действия. В противном случае конфликт затянется на несколько месяцев, что отпугнет иностранных инвесторов и туристов, подчеркнул один из источников.
Нужно делать что-то еще, потому что нынешняя динамика не заставит Иран пойти на какие-либо уступки, будь то в вопросе проливов или в ядерной сфере.
В статье говорится, что война поставила под угрозу краткосрочные перспективы развития бизнеса в регионе, который за последние полвека благодаря экспорту нефти превратился в один из самых богатых в мире. Основные экономические державы региона — Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар — продолжают инвестировать в такие отрасли, как искусственный интеллект, хедж-фонды и туризм, и считают, что региональная стабильность имеет решающее значение для диверсификации экономики.
Любая попытка ввести войска или захватить остров Харк приведет к еще более масштабным ответным ударам со стороны Ирана и стремительному росту цен на нефть. Кроме того, сотни, а возможно, и тысячи американских солдат окажутся под угрозой ближних ударов Ирана, которые будет сложно перехватить.
Другие ближневосточные страны, в том числе Катар и Пакистан, которые являются основными посредниками в урегулировании конфликта между США и Ираном, не согласны с требованием расширения военных действий и выступают за немедленную деэскалацию.