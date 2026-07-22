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Bloomberg: союзники США на Ближнем Востоке призывают Трампа начать наземное вторжение в Иран

Арабские союзники Вашингтона в Персидском заливе все больше раздражаются из-за обострения конфликта между США и Ираном, который угрожает их национальной безопасности и экономике. Раздражение усиливается еще из-за того, что они по-разному представляют себе дальнейшие действия США.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Люди разочарованы и злы. Но они мало говорят об этом публично… Они хотят, чтобы их нефть снова пошла в продажу, а экономика вернулась в нормальное русло. Сейчас это их сильно нервирует.

Майкл Рэтни
экс-посол США в Саудовской Аравии

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что некоторые монархии Персидского залива призывают Дональда Трампа усилить военные действия против Ирана.

В частности, они хотят, чтобы США провели сухопутные операции в некоторых частях Ирана и захватили важнейший центр экспорта иранской нефти — остров Харк.

По данным Bloomberg, они полагают, что Тегеран отступит и откажется от контроля над Ормузским проливом, только если США предпримут более жесткие действия. В противном случае конфликт затянется на несколько месяцев, что отпугнет иностранных инвесторов и туристов, подчеркнул один из источников.

Нужно делать что-то еще, потому что нынешняя динамика не заставит Иран пойти на какие-либо уступки, будь то в вопросе проливов или в ядерной сфере.

Дэвид Шенкер
сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики

В статье говорится, что война поставила под угрозу краткосрочные перспективы развития бизнеса в регионе, который за последние полвека благодаря экспорту нефти превратился в один из самых богатых в мире. Основные экономические державы региона — Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар — продолжают инвестировать в такие отрасли, как искусственный интеллект, хедж-фонды и туризм, и считают, что региональная стабильность имеет решающее значение для диверсификации экономики.

Bloomberg подчеркивает, что у президента США сейчас нет «простых вариантов действий».

Любая попытка ввести войска или захватить остров Харк приведет к еще более масштабным ответным ударам со стороны Ирана и стремительному росту цен на нефть. Кроме того, сотни, а возможно, и тысячи американских солдат окажутся под угрозой ближних ударов Ирана, которые будет сложно перехватить.

Другие ближневосточные страны, в том числе Катар и Пакистан, которые являются основными посредниками в урегулировании конфликта между США и Ираном, не согласны с требованием расширения военных действий и выступают за немедленную деэскалацию.

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