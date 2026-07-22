Bloomberg: союзники США на Ближнем Востоке призывают Трампа начать наземное вторжение в Иран

В статье говорится, что война поставила под угрозу краткосрочные перспективы развития бизнеса в регионе, который за последние полвека благодаря экспорту нефти превратился в один из самых богатых в мире. Основные экономические державы региона — Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар — продолжают инвестировать в такие отрасли, как искусственный интеллект, хедж-фонды и туризм, и считают, что региональная стабильность имеет решающее значение для диверсификации экономики.