Комплекс «Корвет» станет на охрану российский портов

Таким образом, спецкомплекс «Корвет» и вся его архитектура выстроена на принципах объединения существующих оптико-электронных, гидроакустических и радиолокационных средств с единой системой обработки информации. Интеграция аппаратуры «Корвета» в единую систему дает возможность проведения комплексного мониторинга не только водной поверхности и морских глубин, но и прилегающего побережья. Она сообщает комплексу способность классифицировать и сопровождать обнаруженные цели, с высокой степенью точности определять их параметры движения и координаты, а также в автоматическом режиме передавать дежурному оператору мобильного поста технического наблюдения всю полученную информацию.