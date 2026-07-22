Комплекс «Корвет» станет на охрану российский портов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На вооружение подразделений российской береговой охраны начал поступать специальный комплекс «Корвет», предназначенный для защиты портов от атак автономных необитаемых подводных аппаратов, безэкипажных катеров и диверсионных групп боевых пловцов.
В ближайшей перспективе «Корвет» должен получить технические возможности противодействия и беспилотным летательным аппаратам, что позволит ему прикрывать портовую инфраструктуру еще и с воздуха. В состав комплекса включены: телевизионно-оптическая система «Нева-ТВ», гидроакустическая станция «Маяк-С», радиолокационные станции сантиметрового («Нева-БС») и миллиметрового («Нева-Б») диапазонов и мобильный пост технического наблюдения, получающий и обрабатывающий весь объем полученной аппаратурой информации.
Таким образом, спецкомплекс «Корвет» и вся его архитектура выстроена на принципах объединения существующих оптико-электронных, гидроакустических и радиолокационных средств с единой системой обработки информации. Интеграция аппаратуры «Корвета» в единую систему дает возможность проведения комплексного мониторинга не только водной поверхности и морских глубин, но и прилегающего побережья. Она сообщает комплексу способность классифицировать и сопровождать обнаруженные цели, с высокой степенью точности определять их параметры движения и координаты, а также в автоматическом режиме передавать дежурному оператору мобильного поста технического наблюдения всю полученную информацию.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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