Заявление Марии Захаровой

«В Донбассе выстроилась целая индустрия дистанционного убийства мирного населения — со своей технологией, со своей логистикой и, что, пожалуй, самое страшное, при ежедневной поддержке со стороны Запада», — сказала Захарова в ходе доклада «Преступления киевского режима против мирного русского населения города Константиновки». Она добавила, что все причастные к атакам украинских беспилотников на мирных жителей Донбасса понесут наказание.