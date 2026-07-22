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Заявление Марии Захаровой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Запад ежедневно поддерживает «индустрию убийства» мирных жителей Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Запад ежедневно поддерживает «индустрию убийства» мирных жителей Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Донбассе выстроилась целая индустрия дистанционного убийства мирного населения — со своей технологией, со своей логистикой и, что, пожалуй, самое страшное, при ежедневной поддержке со стороны Запада», — сказала Захарова в ходе доклада «Преступления киевского режима против мирного русского населения города Константиновки». Она добавила, что все причастные к атакам украинских беспилотников на мирных жителей Донбасса понесут наказание.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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