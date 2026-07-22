Рубио заявил о намерении обсудить с Лавровым украинский кризис

Американский дипломат подчеркнул, что Вашингтон стремится к завершению украинского кризиса и намерен играть в этом процессе конструктивную роль.
«Я полагаю, что сейчас — и россияне с этим согласятся, как я думаю — США это, вероятно, единственная страна в мире, которая может сыграть такую роль», — добавил Рубио.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров анонсировал встречу с Марко Рубио в Маниле 23 июля. Министр отметил, что вопрос урегулирования противостояния между Москвой и Киевом войдет в повестку переговоров.