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Рубио заявил о намерении обсудить с Лавровым украинский кризис

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что на предстоящей встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым затронет тему урегулирования украинского конфликта.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Мы будем говорить об этом. Я думаю, что очевидно: война на Украине создала много препятствий для возможности США и РФ добиваться соглашений по другим темам», — заявил Рубио журналистам на полях встречи АСЕАН 22 июля.

Американский дипломат подчеркнул, что Вашингтон стремится к завершению украинского кризиса и намерен играть в этом процессе конструктивную роль.

«Я полагаю, что сейчас — и россияне с этим согласятся, как я думаю — США это, вероятно, единственная страна в мире, которая может сыграть такую роль», — добавил Рубио.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров анонсировал встречу с Марко Рубио в Маниле 23 июля. Министр отметил, что вопрос урегулирования противостояния между Москвой и Киевом войдет в повестку переговоров.

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