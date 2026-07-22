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ООН неблаговидно помогала Украине

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ООН сыграла «не очень благовидную роль» в «Черноморской инициативе», она исполнялась односторонне и в интересах Украины, заявил Сергей Лавров.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ООН сыграла «не очень благовидную роль» в «Черноморской инициативе», она исполнялась односторонне и в интересах Украины, заявил Сергей Лавров.

Другие заявления главы МИД России: встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Никаких предложений по возобновлению «Черноморской инициативы» не было.

Москва ощущает, что большинство стран АСЕАН с пониманием воспринимает позицию России по урегулированию на Украине. Россия обеспокоена информацией о намерении ФРГ получить доступ к ядерному оружию.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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