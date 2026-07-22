Премьер Молдавии анонсировал первый зарубежный визит в Румынию

Премьер не стал скрывать и свои внешнеполитические приоритеты. «Если вы спросите меня, куда бы я хотел отправиться в свой первый визит, я бы хотел, чтобы он состоялся в Румынию», — заявил он.
Тофан объяснил свой выбор особой связью между двумя государствами. По его словам, у Молдавии особые отношения с Румынией, поэтому он считает логичным с рабочим визитом посетить Бухарест.
Напомним, что парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с Тофаном 21 июля, выразив ему вотум доверия.
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