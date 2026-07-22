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Премьер Молдавии анонсировал первый зарубежный визит в Румынию

Новый глава правительства Молдавии Василий Тофан официально признал наличие у себя румынского паспорта. В эфире телеканала ProTV-Chisinau политик также рассказал, что намеревается отправиться с первым зарубежным визитом в Румынию.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Вадим Денисов/ТАСС

Премьер не стал скрывать и свои внешнеполитические приоритеты. «Если вы спросите меня, куда бы я хотел отправиться в свой первый визит, я бы хотел, чтобы он состоялся в Румынию», — заявил он.

«У меня два гражданства», — добавил Тофан, подчеркнув, что такая ситуация характерна для значительной части жителей страны. По его словам, более трети населения Молдавии уже являются гражданами Румынии.

Тофан объяснил свой выбор особой связью между двумя государствами. По его словам, у Молдавии особые отношения с Румынией, поэтому он считает логичным с рабочим визитом посетить Бухарест.

Напомним, что парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с Тофаном 21 июля, выразив ему вотум доверия.

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