Bloomberg: Бернем одобрил дальнейшее использование США британских баз для ударов по Ирану

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщает, что в пятницу экс-премьер Кир Стармер провел встречу с министрами и высокопоставленными чиновниками, на которой обсуждалась политика Британии после возобновления операций США в отношении Ирана.
Присутствовавшие на этой встрече решили продолжить действующую политику, согласно которой ВВС США по-прежнему могут использовать базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и на аэродроме Королевских ВВС Фэрфорд в Глостершире для выполнения военных операций против Ирана.
По словам источников, он продолжит политику предыдущего правительства в отношении предоставления доступа к британским базам для так называемых оборонительных ударов США.
Bloomberg объясняет решение нового премьера «относительно благожелательными» комментариями президента США Дональда Трампа по поводу его назначения, а также «интересным» и «очень хорошим» телефонным разговором, который состоялся между ними в понедельник.
Однако Бернем, согласно изданию, скорее всего, столкнется с критикой со стороны леворадикальной партии «Зеленые» и «Либерально-демократической партии», которые выступают против использования британских баз, поскольку, по их мнению, это делает Британию соучастницей военных преступлений администрации Трампа.