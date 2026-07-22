Bloomberg: Бернем одобрил дальнейшее использование США британских баз для ударов по Ирану

Присутствовавшие на этой встрече решили продолжить действующую политику, согласно которой ВВС США по-прежнему могут использовать базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и на аэродроме Королевских ВВС Фэрфорд в Глостершире для выполнения военных операций против Ирана.