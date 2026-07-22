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Bloomberg: Бернем одобрил дальнейшее использование США британских баз для ударов по Ирану

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем одобрил использование Соединенными Штатами британских военных баз для так называемых оборонительных ударов по Ирану.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщает, что в пятницу экс-премьер Кир Стармер провел встречу с министрами и высокопоставленными чиновниками, на которой обсуждалась политика Британии после возобновления операций США в отношении Ирана.

Присутствовавшие на этой встрече решили продолжить действующую политику, согласно которой ВВС США по-прежнему могут использовать базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и на аэродроме Королевских ВВС Фэрфорд в Глостершире для выполнения военных операций против Ирана.

Бернем, вступивший в должность премьер-министра в понедельник, был проинформирован об итогах встречи и согласился с принятым решением.

По словам источников, он продолжит политику предыдущего правительства в отношении предоставления доступа к британским базам для так называемых оборонительных ударов США.

Bloomberg объясняет решение нового премьера «относительно благожелательными» комментариями президента США Дональда Трампа по поводу его назначения, а также «интересным» и «очень хорошим» телефонным разговором, который состоялся между ними в понедельник.

Однако Бернем, согласно изданию, скорее всего, столкнется с критикой со стороны леворадикальной партии «Зеленые» и «Либерально-демократической партии», которые выступают против использования британских баз, поскольку, по их мнению, это делает Британию соучастницей военных преступлений администрации Трампа.

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