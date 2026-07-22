Сводка основных боевых действий 22 июля в Донбассе и Таврии

Краснолиманское направление Донбасса: армия России ведёт работу по подавлению остающихся очагов противника в городе, а также нанося удары по скоплениям ВСУ южнее. На участке Редкодуб — Новое позиционные бои. На Славянском направлении бои на прежних рубежах, в направлении на Васютинское и Николаевку. В Константиновском направлении российская армия заняла Осыково и сократила расстояние до Алексеево-Дружковки примерно до 400 метров. Контроль над поселком даст российским бойцам перевалочную базу для дальнейшего движения к Дружковке. Добропольское направление: идут бои за Белицкое. К югу от Мирного российские штурмовики зачистили несколько лесополос. Также идут бои в районе Шевченково на подступах к Доброполью.