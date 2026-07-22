Сводка основных боевых действий 22 июля в Донбассе и Таврии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сумское направление: российские подразделения в Шосткинском районе ведут стрелковые бои идут в Уланово и на подступах к Малой Слободке. В Сумском районе не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.
Краснолиманское направление Донбасса: армия России ведёт работу по подавлению остающихся очагов противника в городе, а также нанося удары по скоплениям ВСУ южнее. На участке Редкодуб — Новое позиционные бои. На Славянском направлении бои на прежних рубежах, в направлении на Васютинское и Николаевку. В Константиновском направлении российская армия заняла Осыково и сократила расстояние до Алексеево-Дружковки примерно до 400 метров. Контроль над поселком даст российским бойцам перевалочную базу для дальнейшего движения к Дружковке. Добропольское направление: идут бои за Белицкое. К югу от Мирного российские штурмовики зачистили несколько лесополос. Также идут бои в районе Шевченково на подступах к Доброполью.
В Таврии на Днепропетровском направлении армия России продвинулась западнее Покровского. Кроме того, российские бойцы имеют успех севернее Новоскелеватого и Вольного в направлении на Старокасьяновское и Черненково. На Гуляйпольском направлении ВС РФ продвинулись до 1 км западнее Копаней и Ровного, охватывая гарнизон ВСУ в Долинке с севера и юга. На участке между Новосёловкой и Копанями идёт зачистка опорников. Бои в Любицком и северной части Терноватого без изменений ЛБС. Запорожское направление: не стихают упорнейшие бои в Степногорске и южной части Приморского. Севернее Малых Щербаков есть небольшие продвижения в сторону Юрковки.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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