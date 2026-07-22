Глава Минобороны раскрыл после поручения Лукашенко детали отправки в армию тех, кто не хочет работать на урожая

— Далее — не из кабинетов, а в поля — выедут все сельскохозяйственные предприятия, организуют с ними взаимодействие и будут работать, оказывая помощь и поддержку. Кто уж совсем не захочет работать, мы, естественно, призовем на военные сборы, где повысим их боевую выучку, как этого и потребовал президент, — рассказал Виктор Хренин.