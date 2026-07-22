Глава Минобороны раскрыл после поручения Лукашенко детали отправки в армию тех, кто не хочет работать на урожая

Министр обороны Виктор Хренин раскрыл, кого пошлют в армию из-за уборочной после слов президента Беларуси Александра Лукашенко. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Напомним, во время селекторного совещания 21 июля глава государства сказал отправлять в армию на границу с Украиной всех, кто не справляется с уборкой урожая в Беларуси:
— И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
Глава Минобороны уточнил, что доложил президенту страны о том, как именно будет выполняться данное поручение. По его словам, к данной работе привлекут военкомов, которые уже в ближайшее время проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти, а также определятся с последовательностью действий.
— Далее — не из кабинетов, а в поля — выедут все сельскохозяйственные предприятия, организуют с ними взаимодействие и будут работать, оказывая помощь и поддержку. Кто уж совсем не захочет работать, мы, естественно, призовем на военные сборы, где повысим их боевую выучку, как этого и потребовал президент, — рассказал Виктор Хренин.
Ранее Александр Лукашенко предупредил, какие вопросы дойдут до него не в понедельник, а сразу.
Также Лукашенко сказал о фактах «крышевания» в Беларуси, как в лихих 90-х.