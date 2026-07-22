Лавров и Джайшанкар обсудили безопасность индийских моряков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжает контакты с Индией и разъясняет свою позицию в связи с этим вызовом. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.