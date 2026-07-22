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Лавров и Джайшанкар обсудили безопасность индийских моряков

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым безопасность индийских моряков. Об итогах переговоров он написал в соцсети X.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Джайшанкар сообщил, что стороны провели «углубленный обзор» двусторонних отношений. В фокусе оказались торговля и инвестиции, энергетика и транспортные связи, наука и технологии, а также мобильность. Отдельно они поговорили о ситуациях на Украине и в Персидском заливе.

19 июля Минобороны России сообщило об ударах по двум украинским балкерам с военными грузами на рейде порта Одессы. На следующий день ведомство заявило, что российские военные поразили три морских судна — балкеры и сухогруз, которые доставляли грузы для ВСУ в порт Черноморск.

МИД Индии вызвал временного поверенного в делах России после гибели четырех граждан страны в результате «атаки на коммерческое судно MV Golden Leo», которое, по информации индийских властей, следовало из порта Одессы. По данным газеты Hindustan Times, дипломата вызвали в министерство утром 21 июля и заявили ему официальный протест.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжает контакты с Индией и разъясняет свою позицию в связи с этим вызовом. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Встреча Сергея Лаврова и министра иностранных дел Индии состоялась на полях мероприятий АСЕАН в Маниле, где с 21 по 23 июля проходят совещания глав внешнеполитических ведомств организации.

Контекст

Удары по судам и портовой инфраструктуре

В последние дни Минобороны России неоднократно сообщало об ударах по украинским портам и судам, которые использовались в интересах ВСУ.

Так, 19 июля российское военное ведомство заявило о поражении двух балкеров с военными грузами на рейде порта Одессы. Севернее острова Змеиный, по данным Минобороны, также были атакованы балкер и сухогруз, с которых запускали ударные беспилотники и безэкипажные катера.

Днем ранее Минобороны сообщило об ударах по судам, доставлявшим военные грузы в порт Черноморск. В Минобороны подчеркивают, что целями российской армии являются военные и энергетические объекты Украины, а также связанная с ними инфраструктура.

Черноморская зерновая инициатива

В июле 2022 года Россия, Украина, Турция и ООН запустили Черноморскую зерновую инициативу. Она создавала механизм безопасного вывоза зерна, продовольствия и удобрений из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный.

Одновременно Россия и ООН подписали отдельный меморандум о содействии экспорту российского продовольствия и удобрений. Черноморская инициатива прекратила действие 17 июля 2023 года.

После этого Украина организовала специальный морской маршрут в своих территориальных водах для судов, следующих в украинские порты и из них

Договоренности о безопасности судоходства

В марте 2025 года США провели в Эр-Рияде отдельные консультации с Россией и Украиной. По итогам переговоров стороны заявили о намерении обеспечить безопасную навигацию в Чёрном море, исключить применение силы и не использовать коммерческие суда в военных целях.

Это были отдельные договоренности США с каждой из сторон, а не единое трехстороннее соглашение.

Вопросы по теме

Какие страны отреагировали на удар по Golden Leo?

Индия осудила нападение, в результате которого погибли четыре ее гражданина. Временный поверенный России был вызван в МИД Индии. Нью-Дели заявил, что атаки на коммерческие суда и создание угроз для гражданских экипажей неприемлемы.

Как реагируют международные организации?

Международная морская организация заявляет, что продолжающийся конфликт представляет непосредственную угрозу безопасности судов и моряков в Черном и Азовском морях.

Какова позиция Индии?

Индия осудила нападение на Golden Leo и потребовала не допускать атак на коммерческие суда. Первоначально индийский МИД не назвал ответственную сторону, однако позднее вызвал временного поверенного России и выразил серьёзную обеспокоенность происшествием.

Блок «Контекст» подготовлен с использованием искусственного интеллекта на основе публикаций СМИ.
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