Иран прокомментировал угрозы США ударить по ядерным объектам

«Повторяющиеся нападения и угрозы США в адрес мирных ядерных объектов Ирана представляют собой не только вопиющее нарушение основных принципов Устава ООН, международного права и соответствующих резолюций Совета управляющих и Генеральной конференции МАГАТЭ, и Совета Безопасности ООН, но и свидетельствуют о глубоко укоренившейся враждебности Соединенных Штатов к научному прогрессу и технологическому развитию Ирана», — написал Багаи на своей официальной странице в соцсети Х.