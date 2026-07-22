Иран прокомментировал угрозы США ударить по ядерным объектам

Во вторник президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время нанести мощный удар по району горы Пикакс в Иране. Это заявление стало реакцией на сообщения СМИ о якобы переброске туда иранских ядерных центрифуг.
«Повторяющиеся нападения и угрозы США в адрес мирных ядерных объектов Ирана представляют собой не только вопиющее нарушение основных принципов Устава ООН, международного права и соответствующих резолюций Совета управляющих и Генеральной конференции МАГАТЭ, и Совета Безопасности ООН, но и свидетельствуют о глубоко укоренившейся враждебности Соединенных Штатов к научному прогрессу и технологическому развитию Ирана», — написал Багаи на своей официальной странице в соцсети Х.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Израиль передал США разведывательные данные о перемещении Ираном тысяч центрифуг для обогащения урана в подземный комплекс внутри горы Пикакс. Согласно информации издания, израильские власти пытаются убедить Трампа возобновить полномасштабные удары по ядерным объектам Тегерана.