Представители западных оборонных ведомств выразили удовлетворение в связи с недавними кадровыми перестановками в высшем военном руководстве Украины. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT). Речь идет о назначении Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ и Игоря Скибюка — начальником Генерального штаба.
Как отмечает издание, оба офицера принадлежат к новому поколению украинских военачальников, чей профессиональный опыт формировался не в советской армии, а непосредственно в ходе текущего конфликта с Россией. 43-летний Михаил Драпатый ранее руководил Сухопутными войсками и Командованием объединенных сил. Его коллега, 49-летний Игорь Скибюк, дослужился до должности командующего воздушно-десантными войсками.
Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц назвал назначение Драпатого не стратегическим, а «компромиссным» решением Зеленского, принятым под давлением западных кураторов. Военкор усомнился в полководческих талантах нового главкома, связав с его командованием откат фронта в 2024—2026 годах, включая потерю Великой Новоселки и Курахово. Коц отметил, что обновление Генштаба в разгар боевых действий — это попытка «поменять двигатель на ходу», которая вряд ли приведет к успехам ВСУ на поле боя.