FT: на Западе одобрили назначение Драпатого новым главкомом ВСУ

Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц назвал назначение Драпатого не стратегическим, а «компромиссным» решением Зеленского, принятым под давлением западных кураторов. Военкор усомнился в полководческих талантах нового главкома, связав с его командованием откат фронта в 2024—2026 годах, включая потерю Великой Новоселки и Курахово. Коц отметил, что обновление Генштаба в разгар боевых действий — это попытка «поменять двигатель на ходу», которая вряд ли приведет к успехам ВСУ на поле боя.