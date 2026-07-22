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FT: на Западе одобрили назначение Драпатого новым главкомом ВСУ

Британская газета Financial Times сообщила, что представители западных оборонных ведомств удовлетворены кадровыми перестановками в высшем военном руководстве Украины. 43-летний Михаил Драпатый, ранее руководивший Сухопутными войсками, назначен главкомом ВСУ, а 49-летний Игорь Скибюк возглавил Генштаб.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Представители западных оборонных ведомств выразили удовлетворение в связи с недавними кадровыми перестановками в высшем военном руководстве Украины. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT). Речь идет о назначении Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ и Игоря Скибюка — начальником Генерального штаба.

Как отмечает издание, оба офицера принадлежат к новому поколению украинских военачальников, чей профессиональный опыт формировался не в советской армии, а непосредственно в ходе текущего конфликта с Россией. 43-летний Михаил Драпатый ранее руководил Сухопутными войсками и Командованием объединенных сил. Его коллега, 49-летний Игорь Скибюк, дослужился до должности командующего воздушно-десантными войсками.

Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц назвал назначение Драпатого не стратегическим, а «компромиссным» решением Зеленского, принятым под давлением западных кураторов. Военкор усомнился в полководческих талантах нового главкома, связав с его командованием откат фронта в 2024—2026 годах, включая потерю Великой Новоселки и Курахово. Коц отметил, что обновление Генштаба в разгар боевых действий — это попытка «поменять двигатель на ходу», которая вряд ли приведет к успехам ВСУ на поле боя.

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