ЕС одобрил участие Лондона в кредите для Киева на 90 млрд евро

«Участие Великобритании в кредите стало возможным благодаря тому, что страна выполняет три условия для участия третьих стран, изложенные в регламенте о кредитах поддержки Украины. Великобритания обязалась внести справедливый и соразмерный финансовый вклад в покрытие расходов, связанных с заимствованием; заключила соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны с союзом и уже оказывает значительную финансовую и военную поддержку Украине», — говорится в коммюнике Совета ЕС.