ЕС одобрил участие Лондона в кредите для Киева на 90 млрд евро

«Солидарность ЕС с Украиной является ключевым приоритетом ирландского председательства. Сегодняшнее одобрение отражает общую приверженность ЕС и Великобритании поддержке Украины (…). Участие Великобритании в кредите на поддержку Украины позволит Киеву также закупать продукцию у британских оборонных производителей (…)», — заявила министр иностранных дел и торговли председательствующей в Совете ЕС Ирландии Хелен Макэнти.
В Совете напомнили, что рамочное соглашение ЕС на 90 млрд евро нацелено на покрытие «самых неотложных потребностей» Украины в 2026 и 2027 годах. Из этой суммы 60 млрд евро направят на инвестиции в оборонно-промышленный сектор, включая закупку военной продукции. Еще 30 млрд евро пойдут на финансирование экономической и бюджетной сфер.
В Брюсселе уточнили: теперь Киев сможет приобретать продукцию у более широкого круга оборонных производителей. Решение стран ЕС стало возможным после подписания 13 июля соглашения между Евросоюзом и Великобританией о вкладе Лондона.
«Участие Великобритании в кредите стало возможным благодаря тому, что страна выполняет три условия для участия третьих стран, изложенные в регламенте о кредитах поддержки Украины. Великобритания обязалась внести справедливый и соразмерный финансовый вклад в покрытие расходов, связанных с заимствованием; заключила соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны с союзом и уже оказывает значительную финансовую и военную поддержку Украине», — говорится в коммюнике Совета ЕС.
Также сообщается, что в ближайшие дни Совет официально утвердит участие Великобритании в кредите в письменной форме. Решение вступит в силу в день его публикации в «Официальном журнале» ЕС.