Politico: Евросоюз столкнулся с разногласиями по 21-му пакету санкций против России

Евросоюз исчерпал возможности для легкого согласования новых санкций против России, поскольку ограничения все чаще затрагивают интересы отдельных стран ЕС, пишет Politico. По данным издания, часть пунктов 21-го пакета была значительно изменена или исключена, а одним из главных препятствий стала позиция Греции. В Афинах утверждают, что санкции против поставок российского сжиженного газа приведут к коллапсу греческих компаний, занимающихся морскими перевозками.