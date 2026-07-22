Парламент Болгарии одобрил размещение самолетов-заправщиков США

Технику и личный состав планируют разместить на аэродроме «Безмер» недалеко от города Ямбол на юго-востоке Болгарии.
Суть конфликта заключалась в том, что военная авиация базировалась в гражданском аэропорту, расположенном в непосредственной близости от столицы. Именно этот факт заставил болгарские власти пересмотреть подход и предложить союзникам использовать военные аэродромы.
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