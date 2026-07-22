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Парламент Болгарии одобрил размещение самолетов-заправщиков США

Депутаты болгарского парламента 22 июля одобрили размещение на территории страны восьми самолетов-заправщиков ВВС США и 250 американских военных. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force

Инициативу поддержали 136 парламентариев от партий «Прогрессивная Болгария» и «Движение за права и свободы». Оппозиционные силы — коалиция «ГЕРБ-СДС», а также партии «Демократическая Болгария» и «Продолжаем перемены» — в голосовании не участвовали.

Технику и личный состав планируют разместить на аэродроме «Безмер» недалеко от города Ямбол на юго-востоке Болгарии.

Причиной для вынесения вопроса о дислокации американской авиации на военном аэродроме на голосование стал скандал, разразившийся после того, как самолеты ВВС США ранее разместили в гражданском аэропорту Софии без одобрения депутатов. В июне американские борта были вынуждены покинуть Болгарию.

Суть конфликта заключалась в том, что военная авиация базировалась в гражданском аэропорту, расположенном в непосредственной близости от столицы. Именно этот факт заставил болгарские власти пересмотреть подход и предложить союзникам использовать военные аэродромы.

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