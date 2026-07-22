В Белоруссии опровергли слухи об укреплении границы с Украиной

«Мы это, конечно, слышали и на это смотрим с улыбкой. Те заявления, что мы готовим какие-то оборонительные районы… Мы прекрасно понимаем, что это делается лишь с одной целью: создать напряжение в нашем обществе, да и в украинском тоже, вбивая клин и делая из нас лютых врагов. Это не соответствует никакой действительности», — заявил он журналистам.
Хренин пояснил, что на юге страны реализуется государственная программа по благоустройству Белорусского Полесья. Она предусматривает ремонт мостов, дорог и обустройство зон отдыха. По словам министра обороны, именно эти работы могли ошибочно принять за возведение укрепрайонов.
Он также подчеркнул, что по поручению президента Александра Лукашенко пять укрепленных районов уже оборудовали вдоль западной и северной границы. Создавать оборонительные сооружения на южных рубежах в планах нет.
В середине июня Лукашенко заявил, что южная граница республики «пылает как никогда» и требует усиленной защиты. Незадолго до этого министерства иностранных дел России и Белоруссии в совместном докладе отметили, что западные страны начали рассматривать возможность использования вооруженных сил Украины против Белоруссии.