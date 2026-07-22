Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас назвала Россию экзистенциальной угрозой для Европы

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Россия якобы представляет экзистенциальную угрозу для Европы.

Источник: Reuters

«Мы ясно видим, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для наших стран в Европе», — сказала она на министерской конференции АСЕАН.

Каллас также утверждает, что европейские государства намерены наращивать собственную обороноспособность.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду заявил, что Москва не планирует нападать ни на кого, однако в случае начала конфликта со стороны Европы это будет неконвенциональная война.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше