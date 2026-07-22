Каллас назвала Россию экзистенциальной угрозой для Европы

«Мы ясно видим, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для наших стран в Европе», — сказала она на министерской конференции АСЕАН.
Каллас также утверждает, что европейские государства намерены наращивать собственную обороноспособность.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду заявил, что Москва не планирует нападать ни на кого, однако в случае начала конфликта со стороны Европы это будет неконвенциональная война.
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