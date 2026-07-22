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Миссия ЕС предупредила суда США и Израиля об угрозе в Красном море

Военно-морская миссия Евросоюза Aspides выпустила предупреждение для коммерческих судов, связанных с США, Израилем и Саудовской Аравией. Им рекомендовано не выходить на маршруты в Красном море и Аденском заливе у побережья Йемена, сообщает CNN.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В Aspides подчеркнули, что уровень угрозы для судов и компаний, имеющих отношение к этим государствам, теперь оценивается как высокий.

«Речь также идет о судах любой принадлежности, которые недавно заходили, загружались или разгружались в портах Саудовской Аравии, поскольку такие суда могут считаться связанными с саудовскими интересами; тем самым эти суда могут определить в качестве потенциальных целей», — говорится в заявлении Aspides.

Кроме того, миссия посоветовала экипажам судов, которые заходили в саудовские порты, по возможности отключать электронные приборы, способные помочь определить их местоположение.

На этой неделе хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии. Это стало ответом на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. 21 июля хуситы уточнили, что блокада распространяется не только на суда, связанные с королевством, но и на весь морской транспорт, следующий в саудовские порты и обратно.

Объединенный морской информационный центр (Joint Maritime Information Center, JMIC) под эгидой ВМС США ранее сообщал, что хуситы готовы к возможным атакам на торговые суда в районе Баб-эль-Мандебского пролива и в южной части Красного моря.

По разным данным, за последние сутки несколько судов, включая танкеры, решили исключить Баб-эль-Мандебский пролив из своих маршрутов.

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