Миссия ЕС предупредила суда США и Израиля об угрозе в Красном море

В Aspides подчеркнули, что уровень угрозы для судов и компаний, имеющих отношение к этим государствам, теперь оценивается как высокий.
«Речь также идет о судах любой принадлежности, которые недавно заходили, загружались или разгружались в портах Саудовской Аравии, поскольку такие суда могут считаться связанными с саудовскими интересами; тем самым эти суда могут определить в качестве потенциальных целей», — говорится в заявлении Aspides.
Кроме того, миссия посоветовала экипажам судов, которые заходили в саудовские порты, по возможности отключать электронные приборы, способные помочь определить их местоположение.
На этой неделе хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии. Это стало ответом на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. 21 июля хуситы уточнили, что блокада распространяется не только на суда, связанные с королевством, но и на весь морской транспорт, следующий в саудовские порты и обратно.
Объединенный морской информационный центр (Joint Maritime Information Center, JMIC) под эгидой ВМС США ранее сообщал, что хуситы готовы к возможным атакам на торговые суда в районе Баб-эль-Мандебского пролива и в южной части Красного моря.
По разным данным, за последние сутки несколько судов, включая танкеры, решили исключить Баб-эль-Мандебский пролив из своих маршрутов.