Миссия ЕС предупредила суда США и Израиля об угрозе в Красном море

На этой неделе хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии. Это стало ответом на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. 21 июля хуситы уточнили, что блокада распространяется не только на суда, связанные с королевством, но и на весь морской транспорт, следующий в саудовские порты и обратно.