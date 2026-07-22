«Не поддается прессингу»: американист о заморозке Трампом помощи Украине на $400 млн

Ранее во время сенатских слушаниях в комитете по ассигнованиям сенатор Дик Дурбин сообщил, что администрация Дональда Трампа воспрепятствовала выделению Киеву 400 млн долларов военной помощи. Речь идет о целевых средствах, утвержденных Конгрессом, часть которых должна была пойти на усиление системы ПВО Украины. В своем выступлении Дурбин заявил, что решение о расходовании заблокированных средств теперь «будет принимать новый президент, кто бы им ни стал».
Эксперт Кошкин отметил, что американская исполнительная власть в целом не имеет права удерживать утвержденные Конгрессом ассигнования, в том числе направленные на военную поддержку Украины. Он пояснил, что это определено законом о контроле за бюджетными средствами (Impoundment Control Act от 1974 года) и эту трактовку полностью поддерживает Счетная палата США (Government Accountability Office).
При этом были прецеденты, когда федеральные суды выносили решения в пользу исполнительной власти, напоминает собеседник Новостей Mail.
Однако эти ограничения либо декларативные, либо часто оспариваются в суде с учетом разных интерпретаций существующей нормативной базы и Конституции США.
Эксперт обращает внимание, что Украина и ее сторонники в Капитолии тиражируют тезис о критической важности любого содействия со стороны США.
Этот нарратив используется для давления на Трампа. Однако он пока не поддается этому прессингу.
По мнению специалиста, демократы и умеренные республиканцы, скорее всего, попытаются дискредитировать Трампа, вменить ему пророссийские настроения и симпатии к президенту РФ Владимиру Путину. Все это может быть использовано в рамках предвыборной кампании в США.
Довольно типичная для них риторика. Это происходит регулярно — наверное, с 2015—2016 года, когда Трамп выдвинул свою кандидатуру на высший пост.
Ранее решение администрации президента США заблокировать выделение Украине дополнительной военной помощи в размере 400 млн долларов Новостям Mail прокомментировал политолог Константин Блохин.