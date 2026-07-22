«Не поддается прессингу»: американист о заморозке Трампом помощи Украине на $400 млн

Ранее во время сенатских слушаниях в комитете по ассигнованиям сенатор Дик Дурбин сообщил, что администрация Дональда Трампа воспрепятствовала выделению Киеву 400 млн долларов военной помощи. Речь идет о целевых средствах, утвержденных Конгрессом, часть которых должна была пойти на усиление системы ПВО Украины. В своем выступлении Дурбин заявил, что решение о расходовании заблокированных средств теперь «будет принимать новый президент, кто бы им ни стал».