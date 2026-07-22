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Тегеран опроверг ядерную активность в районе горы Пикакс

Тегеран опровергает заявления Вашингтона об активности, связанной с ядерной деятельностью, в районе горы Кух-е Коланг (Пикакс). Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи назвал эти обвинения сфабрикованным предлогом для новых атак.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Одержимость Вашингтона Кух-е Колангом, где нет никакой активности в ядерной сфере, не что иное, как сфабрикованный предлог для агрессии, разрушений, саботажа», — написал Багаи в соцсети X.

Дипломат указал на систематические нарушения со стороны США. По его словам, удары по гражданским ядерным объектам Ирана противоречат Уставу ООН, международному праву, а также резолюциям МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН. В своем сообщении Багаи также задал вопрос: «Кстати, а где генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который также является кандидатом в генсеки ООН?».

Багаи подчеркнул, что действия американской стороны демонстрируют «глубоко укоренившуюся враждебность» к научно-техническому прогрессу Ирана.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах нанести удары по горе Пикакс, где, как утверждается, может располагаться ядерный объект. В ответ на это командование Вооруженных сил Ирана предупредило: подобная атака спровоцирует расширение вооруженного конфликта между странами.

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