Тегеран опроверг ядерную активность в районе горы Пикакс

Дипломат указал на систематические нарушения со стороны США. По его словам, удары по гражданским ядерным объектам Ирана противоречат Уставу ООН, международному праву, а также резолюциям МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН. В своем сообщении Багаи также задал вопрос: «Кстати, а где генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который также является кандидатом в генсеки ООН?».