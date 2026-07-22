Тегеран опроверг ядерную активность в районе горы Пикакс

«Одержимость Вашингтона Кух-е Колангом, где нет никакой активности в ядерной сфере, не что иное, как сфабрикованный предлог для агрессии, разрушений, саботажа», — написал Багаи в соцсети X.
Дипломат указал на систематические нарушения со стороны США. По его словам, удары по гражданским ядерным объектам Ирана противоречат Уставу ООН, международному праву, а также резолюциям МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН. В своем сообщении Багаи также задал вопрос: «Кстати, а где генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который также является кандидатом в генсеки ООН?».
Багаи подчеркнул, что действия американской стороны демонстрируют «глубоко укоренившуюся враждебность» к научно-техническому прогрессу Ирана.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах нанести удары по горе Пикакс, где, как утверждается, может располагаться ядерный объект. В ответ на это командование Вооруженных сил Ирана предупредило: подобная атака спровоцирует расширение вооруженного конфликта между странами.