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Белорусские военные помогут аграриям в уборке урожая

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Белорусские военные помогут сельскохозяйственному сектору в уборочной кампании, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.

Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Военные перевозят урожай, доставляют грузы и обслуживают сельскохозяйственную технику на территориях Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей.

«Для помощи сельскохозяйственному сектору страны в соединениях и воинских частях сформированы сводные взводы. Вместе с аграриями будут трудиться более 100 человек и задействовано около 30 единиц техники», — говорится в сообщении.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что для успешной уборки необходимо, чтобы техника и зернотоки были полностью готовы к работе, поскольку в ближайшие дни на Беларусь продолжит влиять циклон, движущийся с северо-запада.

«Нам надо это пережить», — сказал президент.

Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко сообщал о том, что в текущем году в республике рассчитывают получить урожай не менее 11 миллионов тонн зерна.

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