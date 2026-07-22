Белорусские военные помогут аграриям в уборке урожая

Военные перевозят урожай, доставляют грузы и обслуживают сельскохозяйственную технику на территориях Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей.
«Для помощи сельскохозяйственному сектору страны в соединениях и воинских частях сформированы сводные взводы. Вместе с аграриями будут трудиться более 100 человек и задействовано около 30 единиц техники», — говорится в сообщении.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что для успешной уборки необходимо, чтобы техника и зернотоки были полностью готовы к работе, поскольку в ближайшие дни на Беларусь продолжит влиять циклон, движущийся с северо-запада.
«Нам надо это пережить», — сказал президент.
Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко сообщал о том, что в текущем году в республике рассчитывают получить урожай не менее 11 миллионов тонн зерна.