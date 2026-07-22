«Длительностью до двух-трех месяцев, в спартанских условиях». Глава Администрации Лукашенко заявил о военно-воспитательных сборах для чиновников за провал уборочной

Дмитрий Крутой напомнил: 21 июля сиротствующие мероприятия провели со своими службами министр внутренних дел Иван Кубраков и министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. Во время разговора с министром обороны Виктором Хрениным 22 июля глава государства поручил оперативно подготовить места и виды работ, на которых задействуют проштрафившихся сотрудников (подробнее мы писали здесь).