«Длительностью до двух-трех месяцев, в спартанских условиях». Глава Администрации Лукашенко заявил о военно-воспитательных сборах для чиновников за провал уборочной

Глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой заявил о военно-воспитательных сборах для чиновников за провал уборочной. Об этом сообщает БелТА.
Напомним, во время селекторного совещания 21 июля президент Беларуси Александр Лукашенко сказал отправлять в армию на границу с Украиной всех, кто не справляется с уборкой урожая в стране.
По словам главы Администрации президента, проблемы с дисциплиной нарушают микроклимат в коллективе, а также мешают проведению уборочной кампании:
— Если они провалились в рамках уборочной кампании, то, наверное, в армии смогут принести пользу стране — работы там достаточно, в том числе хозяйственной и бытовой.
Дмитрий Крутой пояснил, как именно будет организована работа в данном направлении. Речь идет про военно-воспитательные сборы длительностью до двух-трех месяцев. Вне зависимости от должности — если чиновник проштрафился, то его отправят на службу.
Глава Администрации сказал про спартанские условия, однако будет возможность подтянуть физическую форму, исправить свои ошибки полезным трудом на благо армии.
Ответственными за указанную работу будут председатель райисполкома, военком и руководитель хозяйства. Крутой заявил, что никого прикрывать нельзя.
— За организацию уборки в области отвечает председатель облисполкома, это президент вчера четко обозначил, а председатель райисполкома — центральное звено на месте. Если не сработает район, отвечать придется ему, — пояснил глава Администрации.
Дмитрий Крутой напомнил: 21 июля сиротствующие мероприятия провели со своими службами министр внутренних дел Иван Кубраков и министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. Во время разговора с министром обороны Виктором Хрениным 22 июля глава государства поручил оперативно подготовить места и виды работ, на которых задействуют проштрафившихся сотрудников (подробнее мы писали здесь).
— В каждом районе республики председатель районного исполнительного комитета совместно с местным военкомом и руководителями сельхозпредприятий определят списки таких работников, о которых вчера говорилось, и они будут поступать в распоряжение Министерства обороны, — отметил Крутой.
Как заявил глава Администрации, скрывать что-либо бесполезно:
— Служб, представляющих информацию в ежедневном оперативном режиме, у нас достаточно. Поэтому все сводки и справки каждое утро ложатся на стол президенту в разрезе областей, районов, а где-то и крупных организаций.
Тем временем Александр Лукашенко сказал о фактах «крышевания» в Беларуси, как в лихих 90-х.
Кроме того, глава МВД раскрыл сделку, за которую уволили двух участковых в Беларуси: «Из-за двух негодяев сегодня позор всей милиции».