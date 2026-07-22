Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавия выдвинула новое предложение по диалогу с Приднестровьем

Кишинев выдвинул новое предложение Тирасполю: провести переговоры в формате «1+1» на левом берегу Днестра, но за пределами Тирасполя и Бендер. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Молдавии по реинтеграции Валерий Киверь после заседания правительства в среду.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Киверь напомнил, что еще в июне он приглашал тираспольского переговорщика Виталия Игнатьева на встречу в Кишиневе, но получил отказ. «Мы хотели проинформировать о том, что запускается Фонд конвергенции, а также довести до сведения решения по НДС и акцизам — объяснить как это будет работать и способствовать развитию экономики. Игнатьев ответил, что это не является предметом переговоров», — заявил вице-премьер.

По словам Киверя, представитель Тирасполя также сослался на опасения за свою безопасность в Кишиневе.

Теперь молдавская сторона направила новое приглашение. Встречу предлагают провести в одном из населенных пунктов на левом берегу Днестра, но не в Тирасполе или Бендерах. «Мы предложили провести встречу в Рыбнице, Дубэсарь или Григориополе», — уточнил Киверь.

Формат «1+1» остается единственной площадкой для диалога между Кишиневом и Тирасполем. В 2024 году прошли три такие встречи, в 2025 году — две, а в 2026 году состоялось еще две — в феврале и апреле. Все эти раунды проходили на территории, подконтрольной администрации Приднестровья, в офисах Миссии ОБСЕ в Тирасполе и Бендерах. Причина в том, что с середины 2024 года Виталий Игнатьев отказывается приезжать в Кишинев. Он заявил, что после принятия парламентом Молдовы так называемого «закона о сепаратизме» опасается ареста в Кишиневе.

Согласно регламенту, раунды переговоров в формате «1+1» должны проводиться поочередно — в Кишиневе и Тирасполе.

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше