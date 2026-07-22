Молдавия выдвинула новое предложение по диалогу с Приднестровьем

Киверь напомнил, что еще в июне он приглашал тираспольского переговорщика Виталия Игнатьева на встречу в Кишиневе, но получил отказ. «Мы хотели проинформировать о том, что запускается Фонд конвергенции, а также довести до сведения решения по НДС и акцизам — объяснить как это будет работать и способствовать развитию экономики. Игнатьев ответил, что это не является предметом переговоров», — заявил вице-премьер.
По словам Киверя, представитель Тирасполя также сослался на опасения за свою безопасность в Кишиневе.
Теперь молдавская сторона направила новое приглашение. Встречу предлагают провести в одном из населенных пунктов на левом берегу Днестра, но не в Тирасполе или Бендерах. «Мы предложили провести встречу в Рыбнице, Дубэсарь или Григориополе», — уточнил Киверь.
Формат «1+1» остается единственной площадкой для диалога между Кишиневом и Тирасполем. В 2024 году прошли три такие встречи, в 2025 году — две, а в 2026 году состоялось еще две — в феврале и апреле. Все эти раунды проходили на территории, подконтрольной администрации Приднестровья, в офисах Миссии ОБСЕ в Тирасполе и Бендерах. Причина в том, что с середины 2024 года Виталий Игнатьев отказывается приезжать в Кишинев. Он заявил, что после принятия парламентом Молдовы так называемого «закона о сепаратизме» опасается ареста в Кишиневе.
Согласно регламенту, раунды переговоров в формате «1+1» должны проводиться поочередно — в Кишиневе и Тирасполе.