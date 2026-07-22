Молдавия выдвинула новое предложение по диалогу с Приднестровьем

Формат «1+1» остается единственной площадкой для диалога между Кишиневом и Тирасполем. В 2024 году прошли три такие встречи, в 2025 году — две, а в 2026 году состоялось еще две — в феврале и апреле. Все эти раунды проходили на территории, подконтрольной администрации Приднестровья, в офисах Миссии ОБСЕ в Тирасполе и Бендерах. Причина в том, что с середины 2024 года Виталий Игнатьев отказывается приезжать в Кишинев. Он заявил, что после принятия парламентом Молдовы так называемого «закона о сепаратизме» опасается ареста в Кишиневе.